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В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню
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23 апреля 2017, 07:11
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В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа
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23 апреля 2017, 04:11
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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы «Сызрань - Саратов». По предварительной версии полицейских, водитель на фуре «Mercedes» не справился …
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22 апреля 2017, 05:10
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В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины
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20 апреля 2017, 11:20
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В Самаре судят мужчину, который облил бензином и поджег парикмахера
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22 января 2016, 03:16
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В блогах: первая парикмахерская для детей-сирот в Самаре
Блогер Антон Рубин рассказал, что в Самаре открылась первая парикмахерская для детей-сирот. Необычный проект был реализован в приюте "Ровесник" при участии общественной организации "Домик детства" и неравнодушных бизнесменов. До сих пор в соцучреждениях статьи расходов на поход в парикмахерскую …
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14 августа 2015, 08:33
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Генпрокурор Крыма Наталья Поклонская сменила прическу
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9 октября 2014, 04:10
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Самарские полицейские разыскали мать девочки, оставленной в парикмахерской
Полицейским удалось установить личность тольяттинки, которая оставила ребенка в парикмахерском салоне, сообщает региональное ГУ МВД.
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26 июня 2014, 05:54
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В самарской парикмахерской с поличным задержали вора
Несколько необычного злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны в Самаре. В шестом часу утра от дежурного поступило сообщение о возможной краже из парикмахерской на улице Аэродромной. Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели разбитое окно и внутри помещения мужчину, который держал в …
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19 декабря 2013, 10:12