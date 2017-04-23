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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

Сегодня, 23 апреля, в поселке Новокашпирский под Сызранью произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 12:30.
 
К месту ЧП направили 

23 апреля 2017, 07:11
В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

Вчера, 22 апреля, вечером в Сызрани на улице Звёздная дом №20 произошёл случай, шокировавший многих жильцов этого 9-этажного дома. Из окна одной из квартир, расположенной на 9-м этаже, выбросили клетку с морской свинкой. Несчастное животное упало на тротуар, где его 
23 апреля 2017, 04:11
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы «Сызрань - Саратов». По предварительной версии полицейских, водитель на фуре «Mercedes» не справился 
22 апреля 2017, 05:10
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

20 апреля 2017, 11:20
В Самаре судят мужчину, который облил бензином и поджег парикмахера

В Самаре судят мужчину, который облил бензином и поджег парикмахера

На днях в Промышленном районе Самары начался суд по делу 32-летнего мужчины, которого обвиняют в поджоге чужого имущества и покушении на убийство. По версии следствия, минувшим летом пьяный клиент облил бензином и поджег парикмахера за то, что тот якобы отказался 
22 января 2016, 03:16
В блогах: первая парикмахерская для детей-сирот в Самаре

В блогах: первая парикмахерская для детей-сирот в Самаре

Блогер Антон Рубин рассказал, что в Самаре открылась первая парикмахерская для детей-сирот. Необычный проект был реализован в приюте "Ровесник" при участии общественной организации "Домик детства" и неравнодушных бизнесменов. До сих пор в соцучреждениях статьи расходов на поход в парикмахерскую 
14 августа 2015, 08:33
Генпрокурор Крыма Наталья Поклонская сменила прическу

Генпрокурор Крыма Наталья Поклонская сменила прическу

Сегодня, 9 октября, Интернет «взорвала» новость о том, что генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская, известная блондинка, перекрасила волосы в темный цвет и изменила прическу.
Она появилась в новом образе на заседании Госсовета республики, сообщает газета «Вести».
 
 
9 октября 2014, 04:10
Самарские полицейские разыскали мать девочки, оставленной в парикмахерской

Самарские полицейские разыскали мать девочки, оставленной в парикмахерской

Полицейским удалось установить личность тольяттинки, которая оставила ребенка в парикмахерском салоне, сообщает региональное ГУ МВД.
В органы обратилась мастер по наращиванию волос, клиентка которой, не заплатив за услуги, якобы ушла за деньгами и оставила свою 2-летнюю дочь. Девушка надеялась, что 

26 июня 2014, 05:54
В самарской парикмахерской с поличным задержали вора

В самарской парикмахерской с поличным задержали вора

Несколько необычного злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны в Самаре. В шестом часу утра от дежурного поступило сообщение о возможной краже из парикмахерской на улице Аэродромной. Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели разбитое окно и внутри помещения мужчину, который держал в 

19 декабря 2013, 10:12
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