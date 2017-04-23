В Самаре судят мужчину, который облил бензином и поджег парикмахера На днях в Промышленном районе Самары начался суд по делу 32-летнего мужчины, которого обвиняют в поджоге чужого имущества и покушении на убийство. По версии следствия, минувшим летом пьяный клиент облил бензином и поджег парикмахера за то, что тот якобы отказался …