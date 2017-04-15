|
В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе
Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.
В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без …
|
15 апреля 2017, 04:48
|
В Сызрани освятили куличи перед отправкой в магазины
В преддверии Пасхи, которую православные будут отмечать в ближайшее воскресенье, на сызранский хлебозавод пригласили священника, чтобы провести обряд освящения пасхальной продукции. Об этом пишет «КТВ Луч».
Были освящены производственные линии, хлебопечи, формы для выпечки и сами пасхальные куличи, …
|
13 апреля 2017, 11:10
|
Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом
|
12 апреля 2017, 10:41
|
В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров
|
11 апреля 2017, 08:02
|
Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине
ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама …
|
9 апреля 2017, 02:54
|
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары
По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК …
|
11 ноября 2016, 12:21
|
После пожара на жигулевской даче нашли трупы двух мужчин
|
4 августа 2016, 03:20
|
В Самаре женщина погибла под колёсами электрички
В Самаре сотрудники полиции устанавливают причины трагедии, в результате которой погибла 49-летняя местная жительница. Инцидент произошел вчера, 3 января, на жд-платформы «Мирная». На железнодорожных рельсах было обнаружено тело 49-летней женщины. Как сообщает НИАСАМ, женщина получила смертельные телесные повреждения из-за наезда …
|
4 января 2016, 03:35