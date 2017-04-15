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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.

В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без 

15 апреля 2017, 04:48
В Сызрани освятили куличи перед отправкой в магазины

В Сызрани освятили куличи перед отправкой в магазины

В преддверии Пасхи, которую православные будут отмечать в ближайшее воскресенье, на сызранский хлебозавод пригласили священника, чтобы провести обряд освящения пасхальной продукции. Об этом пишет «КТВ Луч».

Были освящены производственные линии, хлебопечи, формы для выпечки и сами пасхальные куличи, 
13 апреля 2017, 11:10
Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

В Самарской области еще на один месяц продлен карантин из-за африканской чумы свиней. Найдены туши двух зараженных свиней в районе села Владимировка. Местные жители нашли мертвых животных в одном километре от села Владимировка около трассы в Приволжье. Возраст погибших свиней 
12 апреля 2017, 10:41
В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

Сразу несколько травяных пожаров произошло сегодня в Сызрани. Примерно в 13 часов у санатория «Отдых» горала трава на площади около 50 квадратных метров, сообщает портал «Маленькая Сызрань». Затем в пойме реки Кубра горел камыш  на площади в несколько сотен квадратных метров. 

11 апреля 2017, 08:02
Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
9 апреля 2017, 02:54
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК 
11 ноября 2016, 12:21
После пожара на жигулевской даче нашли трупы двух мужчин

После пожара на жигулевской даче нашли трупы двух мужчин

Минувшей ночью в дачном массиве Жигулевска произошел пожар. Есть погибшие.

Трагедия случилась на территории СДТ «Ласточка» в ночь на 4 августа. Сгорел один из дачных домов. На месте ЧП обнаружили два трупа. По данным следователей, погибшие – мужчины.

По факту гибели людей 

4 августа 2016, 03:20
В Самаре женщина погибла под колёсами электрички

В Самаре женщина погибла под колёсами электрички

В Самаре сотрудники полиции устанавливают причины трагедии, в результате которой погибла 49-летняя местная жительница. Инцидент произошел вчера, 3 января, на жд-платформы «Мирная». На железнодорожных рельсах было обнаружено тело 49-летней женщины. Как сообщает НИАСАМ, женщина получила смертельные телесные повреждения из-за наезда 
4 января 2016, 03:35
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