В Сызрани освятили куличи перед отправкой в магазины



Были освящены производственные линии, хлебопечи, формы для выпечки и сами пасхальные куличи, … В преддверии Пасхи, которую православные будут отмечать в ближайшее воскресенье, на сызранский хлебозавод пригласили священника, чтобы провести обряд освящения пасхальной продукции. Об этом пишет «КТВ Луч» Были освящены производственные линии, хлебопечи, формы для выпечки и сами пасхальные куличи,