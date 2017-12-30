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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

Вчера, 29 декабря, около 19:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, напротив дома № 76 по улице Советской водитель трамвая сбил 15-летнего подростка. Школьник пытался перебежать 
30 декабря 2017, 03:36
Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

В четверг, 28 декабря, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП. 22-летний парень на BMW X6 слетел с дороги в кювет. Авария случилась на 92 километре дороги Самара – Большая Черниговка около девяти часов утра. Иномарка ехала со стороны Большой 
29 декабря 2017, 02:52
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

29 декабря 2017, 12:18
В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его 

28 декабря 2017, 04:10
ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф за нарушение требований рекламного законодательства, которое выявили после концерта в Сызрани, сообщило Самарское УФАС. Речь идет о выступлении в ноябре 2015 года. Перед зрителями выступил солист коллектива Александр Дроздов. Однако на афишах и на 

28 декабря 2017, 12:43

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани семья с детьми не могла попасть домой. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел по адресу: Нефтебазная, 3.

«Дети 12 и семи лет после школы пошли гулять на улицу и, вероятно, потеряли ключи. Когда пришли взрослые, у них ключей от квартиры 

28 декабря 2017, 10:50
В Самарской области на реке Крымза обнаружен разлив нефтепродуктов

В Самарской области на реке Крымза обнаружен разлив нефтепродуктов

В четверг, 26 февраля, во второй половине дня в МЧС поступило сообщение, что на реке Крымза около села Белый Ключ Сызранского района замечены следы разлива дизельного топлива.

В настоящее время ведутся работы по очистке водоема от следов загрязнения. Лед 
27 февраля 2015, 09:11
В Самарской области спасли женщину из тонущего автомобиля

В Самарской области спасли женщину из тонущего автомобиля

Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы Самарской области, в субботу, 14 декабря, была проведена спасательная операция на реке Крымза.

Около поселка Варламово провалился под лед автомобиль «Нива». В машине находилась 34-летняя женщина. В операции кроме спасателей приняли участие сотрудники полиции и 

16 декабря 2013, 02:28
Желающих отремонтировать мост через реку Крымзу снова не нашлось

Желающих отремонтировать мост через реку Крымзу снова не нашлось

Аукцион на право отремонтировать мост через реку Крымзу в Сызрани снова провалился. Как пишет "Маленькая Сызрань", его признали несостоявшимся из-за того, что никто не подал ни одного предложения по цене. Мэрия Сызрани надеялась на заявку ульяновской фирмы, которая во время 

2 июля 2013, 12:36
Новости самарских блогов 12.02.2013

Новости самарских блогов 12.02.2013

Блогер Рузов Дмитрий прогулялся по Сызрани. "Мой маршрут проходил по так называемой "закрымзе" — районе, отделенном от культурного центра рекой Крымза, — пишет автор. — Там в свое время селился разный люд, который старался не маячить на виду у властей. 

13 февраля 2013, 10:13
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