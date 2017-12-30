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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
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30 декабря 2017, 03:36
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Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет
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29 декабря 2017, 02:52
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В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал
В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками …
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29 декабря 2017, 01:38
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В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina
В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации …
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29 декабря 2017, 12:18
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В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду
В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его …
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28 декабря 2017, 04:10
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ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани
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28 декабря 2017, 12:43
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В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой
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28 декабря 2017, 10:50
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В Самарской области на реке Крымза обнаружен разлив нефтепродуктов
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27 февраля 2015, 09:11
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В Самарской области спасли женщину из тонущего автомобиля
Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы Самарской области, в субботу, 14 декабря, была проведена спасательная операция на реке Крымза.
Около поселка Варламово провалился под лед автомобиль «Нива». В машине находилась 34-летняя женщина. В операции кроме спасателей приняли участие сотрудники полиции и …
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16 декабря 2013, 02:28
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Желающих отремонтировать мост через реку Крымзу снова не нашлось
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2 июля 2013, 12:36
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Новости самарских блогов 12.02.2013
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13 февраля 2013, 10:13