Аукцион на право отремонтировать мост через реку Крымзу в Сызрани снова провалился. Как пишет "Маленькая Сызрань", его признали несостоявшимся из-за того, что никто не подал ни одного предложения по цене. Мэрия Сызрани надеялась на заявку ульяновской фирмы, которая во время …