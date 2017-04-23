Сегодня, 23 апреля, в поселке Новокашпирский под Сызранью произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, передает ГУ МЧС по Самарской области.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 12:30.
К месту ЧП направили оперативную группу 7 отряда ФПС региона. Также туда прибыли представители мэрии Сызрани. Как выяснилось, подвижка грунта спровоцировала повреждение металлоконструкций над главным входом в штольню и завалила вход. Подъезды к штольне перекрыли.
К ликвидации были привлечены 10 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. На 24 апреля запланирована инспекция Ростехнадзора по установлению причин произошедшего и возможности дальнейшей эксплуатации штольни.
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