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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
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4 июня 2019, 12:08
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента
Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по …
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4 июня 2019, 11:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым
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4 июня 2019, 10:09
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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
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3 июня 2019, 07:03
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание
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3 июня 2019, 01:13
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В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр
В Самаре откроется региональный научно-образовательный центр. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о его создании и развитии. Подобные центры должны появиться в 15 регионах по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с нацпроектом …
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29 мая 2019, 07:50
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Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области
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30 мая 2019, 09:15
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121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ
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22 мая 2019, 11:43
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В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ
В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора …
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20 мая 2019, 02:25
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Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус
Со среды, 1 мая, Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области «Академия для одаренных детей (Наяновой)». Соответствующее постановление подписали региональные власти. Напомним, что о планах превратить Академию Наяновой в школу для одаренных детей еще …
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30 апреля 2019, 01:44
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Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека
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13 апреля 2019, 03:07
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