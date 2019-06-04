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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по 
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

Блогер Ольга Шелест рассказала про праздник в самарском пансионате для детей-инвалидов.

"Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без 
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Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

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В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр

В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр

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Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

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121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

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В Самарской области на этой неделе завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Как информирует Рособрнадзор по Самарской области, мероприятие прошло с нарушениями. Так в одной из школ региона вместо выпускника экзамены сдавал совсем другой человек, установила проверка ведомства. Причем такой "финт" 
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