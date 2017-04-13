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В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров
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11 апреля 2017, 08:02
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Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине
ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама …
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9 апреля 2017, 02:54
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Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью
Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
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8 апреля 2017, 03:19
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В Сызрани полиция блокировала центральный рынок
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8 апреля 2017, 02:32
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В Самару доставили Благодатный огонь
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13 апреля 2015, 01:33
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В пасхальных богослужениях участвовали почти 16 тысяч жителей Самары
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21 апреля 2014, 10:23