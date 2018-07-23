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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля

В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля

15-летнюю блондинку из Самары, которую на выходных разыскивали волонтеры, нашли. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», она жива. Напомним, что к волонтерам обратились родные «потеряшки». Близкие заявили об ее исчезновении в субботу, 21 июля, и с тех пор добровольцы искали 
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским 
22 июля 2018, 10:41
Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через полтора месяца активных поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю Дашу - жительницу села Иглино из Башкирии. Девочку нашли в четверг, 19 июля, она жива и не пострадала. По словам полицейских, подросток был в Самаре, скоро беглянка вернется домой. Предположительно, 14-летняя 
20 июля 2018, 12:09
В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно 
19 июля 2018, 10:08
Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

В Сети опубликовали видео того, как 13-летняя девочка в Самаре повисла на проводах под напряжением. Напомним, что 14 июля в 16:50 она в компании своих друзей шла на речку отдыхать. Когда подростки приблизились к железнодорожному мосту в Нижне-Хлебном парке станции 
18 июля 2018, 02:06
Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре

Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре

В нейрохирургическом отделении самарской больницы №2 имени Семашко проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж. Их выполнение стало возможным с этого года.

В региональном Минздраве напоминают, что лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика. Под воздействием лазера и при нагревании до определенной 

17 июля 2018, 01:59
Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

В Автограде завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одной из местных больниц. Сейчас эту женщину обвиняют в подлоге и мелком взяточничестве. По версии следствия, 16 апреля этого года она получила от нескольких сотрудников одного из предприятий деньги за выдачу 

10 июля 2018, 10:23
Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга 

9 июля 2018, 11:04
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