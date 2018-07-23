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В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля
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23 июля 2018, 08:39
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии
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20 июля 2018, 12:09
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В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок
В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно …
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19 июля 2018, 10:08
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Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах
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18 июля 2018, 02:06
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Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре
В нейрохирургическом отделении самарской больницы №2 имени Семашко проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж. Их выполнение стало возможным с этого года.
В региональном Минздраве напоминают, что лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика. Под воздействием лазера и при нагревании до определенной …
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17 июля 2018, 01:59
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Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти
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10 июля 2018, 10:23
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Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары
В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга …
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9 июля 2018, 11:04