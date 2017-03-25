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Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски
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25 марта 2017, 06:12
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка
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25 марта 2017, 04:57
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За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей
Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала …
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23 марта 2017, 05:11
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В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине
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22 марта 2017, 09:47
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В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке
Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» …
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19 марта 2017, 02:44
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В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив
Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи …
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19 марта 2017, 02:04
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В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной
Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или …
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9 марта 2017, 05:13
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В Ирак вернулся меч Саддама Хусейна
Власти США вернули правительству Ирака раритетный меч, принадлежавший казненному президенту арабской республики Саддаму Хусейну, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Украшенный золотом клинок и ножны были найдены в личном кабинете Хусейна после оккупации иракской столицы американскими войсками в …
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30 июля 2013, 03:28
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В Латвии раскроют тайны КГБ?
Сбор подписей за обнародование хранящейся в архивах латвийского КГБ (бывшей советской спецслужбы) информации начался на портале общественных инициатив Manabalss.lv, сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийские СМИ.
Инициатива раскрытия архивов КГБ принадлежит Аннике Дзерве. На начальном этапе требуется собрать 100 подписей, …
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29 июля 2013, 11:52