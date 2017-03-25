2
57
30
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P                      8888888888P             d888    888    d8P  
       d88P                             d88P             d8888    888   d8P   
      d88P                             d88P                888    888  d8P    
     d88P      .d8888b  88888b.       d88P     88888b.     888    888d88K     
    d88P      d88P"     888 "88b     d88P      888 "88b    888    8888888b    
   d88P       888       888  888    d88P       888  888    888    888  Y88b   
  d88P        Y88b.     888  888   d88P        888  888    888    888   Y88b  
 d8888888888   "Y8888P  888  888  d8888888888  888  888  8888888  888    Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Женщина перечислила виртуальным торговцам 11 тысяч рублей за детскую коляску, но осталась без покупки, без денег и была занесена в «черный список».

О возмутительном случае рассказал портал «КТВ ЛУЧ». По предварительным данным, 18 марта жительница Сызрани решила купить детскую коляску в 

25 марта 2017, 06:12
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

В период таяния снега и льда, а также обильных осадков возрастает риск кишечных заболеваний: вместе с талой водой опасные инфекции могут попасть в источники питьевой воды и, соответственно, в систему водоснабжения.

Чтобы уберечься от вирусных заболеваний в эти дни, 
25 марта 2017, 04:57
За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала 

23 марта 2017, 05:11
В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» 
19 марта 2017, 02:44
В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи 
19 марта 2017, 02:04
В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или 
9 марта 2017, 05:13
В Ирак вернулся меч Саддама Хусейна

В Ирак вернулся меч Саддама Хусейна

Власти США вернули правительству Ирака раритетный меч, принадлежавший казненному президенту арабской республики Саддаму Хусейну, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Украшенный золотом клинок и ножны были найдены в личном кабинете Хусейна после оккупации иракской столицы американскими войсками в 

30 июля 2013, 03:28
В Латвии раскроют тайны КГБ?

В Латвии раскроют тайны КГБ?

Сбор подписей за обнародование хранящейся в архивах латвийского КГБ (бывшей советской спецслужбы) информации начался на портале общественных инициатив Manabalss.lv, сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийские СМИ.

Инициатива раскрытия архивов КГБ принадлежит Аннике Дзерве. На начальном этапе требуется собрать 100 подписей, 

29 июля 2013, 11:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна