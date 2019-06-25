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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Предполагаемого убийцу тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира объявили в розыск. Подозреваемым по резонансному делу проходит 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов, гражданин одной соседних республик, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Как отметили силовики, в период с 14:30 по 15:20 в кафе 
25 июня 2019, 12:31
Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в 
25 июня 2019, 11:57
В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В понедельник, 24 июня, в Жигулевске произошла трагедия на воде. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что спасатели извлекли из Волги тело 10-летнего ребенка. Погибший находился в 150 метрах от муниципального пляжа. На месте 
25 июня 2019, 11:25
Для Самары разрабатывают дизайн-код

Для Самары разрабатывают дизайн-код

Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц 
25 июня 2019, 10:57
В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух 
25 июня 2019, 10:35
Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Уже во вторник, 25 июня, снова заработает паромная переправа между левым и правым берегами Волги у Сызрани. Паром курсирует между Сызранью и Бестужевкой с 26 апреля, но по техническим причинам суда несколько дней не ходили. С началом этого сезона паром 
24 июня 2019, 05:33
В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В понедельник вечером, 24 июня будет ограничено движение транспорта на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры на 2 и 3 полосе по направлению в город. В этом районе будут проводиться аварийные работы на водоводе. Ограничение будет действовать с 22:00 до 
24 июня 2019, 05:14
Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

В ночь на 24 июня в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве скончался Владимир Разенков, ветеран Сызранского ВВАУЛ, председатель ветеранской организации Сызрани, полковник в отставке. По словам его коллег, Владимир Федорович еще накануне был весел и общался с 
24 июня 2019, 03:57
Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
24 июня 2019, 08:26
«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры

«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры

Предприимчивые торгаши «впаривают» доверчивым покупателям, что их «бурые бледно-розовые» томаты якобы выращены в культовых теплицах Засызрана. Помидорная столица Самарской области негодует.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, жителей Сызрани возмутили ушлые продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Причем, 
22 июня 2019, 02:56
В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В воскресенье, 16 июня, в столице 63-го региона перекрыли движение по улице Тушинской на отрезке от Партизанской до Аэродромной. Как сообщили представители «РКС-Самара», там произошла авария на канализационном коллекторе. Рабочие приступили к ликвидации коммунального ЧП в 11:00, сначала им было 
17 июня 2019, 08:59
В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в 
13 июня 2019, 05:22
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице перекроют часть дорог. Это связано с проведением Крестного хода, который будет посвящен памяти последнего русского императора Николая II и его семьи. Ограничения коснутся следующих улиц:
 
- улица Ерошевского от Мичурина до Маломосковской;
 
- Маломосковская 
16 июля 2018, 03:30
Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от 

1 июня 2018, 02:48
Самарские православные верующие отправились в крестный ход

Самарские православные верующие отправились в крестный ход

В среду самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный ко дню празднования явления Казанской иконы Божией Матери. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный поход в село Каменный Брод Красноармейского района.
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19 июля 2017, 09:32
Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

В среду, 19 июля, самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного в селе Каменный Брод. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный 

19 июля 2017, 10:56
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