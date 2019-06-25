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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти
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25 июня 2019, 12:31
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Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга
Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в …
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25 июня 2019, 11:57
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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Для Самары разрабатывают дизайн-код
Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц …
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25 июня 2019, 10:57
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В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках
В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух …
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25 июня 2019, 10:35
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Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра
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24 июня 2019, 05:33
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В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе
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24 июня 2019, 05:14
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Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков
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24 июня 2019, 03:57
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры
Предприимчивые торгаши «впаривают» доверчивым покупателям, что их «бурые бледно-розовые» томаты якобы выращены в культовых теплицах Засызрана. Помидорная столица Самарской области негодует.
Как пишет КТВ ЛУЧ, жителей Сызрани возмутили ушлые продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Причем, …
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22 июня 2019, 02:56
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе
В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в …
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13 июня 2019, 05:22
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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре
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16 июля 2018, 03:30
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Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa
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1 июня 2018, 02:48
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Самарские православные верующие отправились в крестный ход
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19 июля 2017, 09:32
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Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск
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19 июля 2017, 10:56
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