Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра … Уже во вторник, 25 июня, снова заработает паромная переправа между левым и правым берегами Волги у Сызрани. Паром курсирует между Сызранью и Бестужевкой с 26 апреля, но по техническим причинам суда несколько дней не ходили. С началом этого сезона паром