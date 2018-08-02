12
11
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

В Самарской области судебные приставы предотвратили пожар, который едва не возник в Приволжском окружном военном суде. Двое дежурных находились на своем рабочем месте, когда почувствовали запах дыма и отправились на поиски его источника. Оказалось, что в одном из кабинетов суда 
1 августа 2018, 03:36
Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

В Сети очевидцы выложили несколько видеозаписей пожара около ТРК «Вива Лэнд» в Самаре. Напомним, что во вторник, 31 июля,  рано утром вспыхнул двухэтажный дом. К счастью, он был давно заброшен и прежние жильцы расселены. Пока информация о пострадавших не поступала.
31 июля 2018, 11:13
«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

Во вторник, 31 июля, возник пожар на проспекте Кирова. Неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» загорелась заброшенная двухэтажка. Пламя очевидцы заметили около шести часов утра, огонь распространился по всему зданию, а белый густой дым стелится по всему проспекту Кирова. По 
31 июля 2018, 08:38
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает 
30 июля 2018, 01:06
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку

«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку

Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».
 
Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».
 
ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги 
29 июля 2018, 03:42
«Заболела почка и стошнило»: Сызранец поднял «кипиш» в соцсетях из-за купленного пива

«Заболела почка и стошнило»: Сызранец поднял «кипиш» в соцсетях из-за купленного пива

Сызранец, который купил в одном из местных гипермаркетов, бутылку пива пожаловался на кратковременные проблемы со здоровьем, передает "КТВ ЛУЧ". Пост «с лучами гнева» в адрес магазина с приложенной к нему фотографией приобретенного пенистого напитка горожанин опубликовал в местном 
28 июля 2018, 03:19
Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель

Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель

Во вторник вечером, 24 июля, на трассе М-5 под Сызранью произошла смертельная дорожная авария. На 905 километре автодороги, около «октябрьского» поворота столкнулись внедорожник Lada 4x4 и цементовоз MAN.

В какой-то момент грузовик выехал на встречную полосу по неизвестной причине 
25 июля 2018, 08:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх