Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре … В Сети очевидцы выложили несколько видеозаписей пожара около ТРК «Вива Лэнд» в Самаре. Напомним, что во вторник, 31 июля, рано утром вспыхнул двухэтажный дом. К счастью, он был давно заброшен и прежние жильцы расселены. Пока информация о пострадавших не поступала.