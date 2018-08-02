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Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области
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1 августа 2018, 03:36
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Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре
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31 июля 2018, 11:13
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«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка
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31 июля 2018, 08:38
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Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани
На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает …
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30 июля 2018, 01:06
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В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов
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30 июля 2018, 11:09
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«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку
Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».
Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».
ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги …
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29 июля 2018, 03:42
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«Заболела почка и стошнило»: Сызранец поднял «кипиш» в соцсетях из-за купленного пива
Сызранец, который купил в одном из местных гипермаркетов, бутылку пива пожаловался на кратковременные проблемы со здоровьем, передает "КТВ ЛУЧ". Пост «с лучами гнева» в адрес магазина с приложенной к нему фотографией приобретенного пенистого напитка горожанин опубликовал в местном …
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28 июля 2018, 03:19
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Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель
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25 июля 2018, 08:45