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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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Бывший наставник «Сызрани-2003» может перейти в «Чайку»
Главным тренером песчанокопской «Чайки», дебютанта Футбольной национальной лиги, станет Дмитрий Воецкий. Несколько лет, с 2011 года, 44-летний тренер возглавлял «Сызрань-2003». В прошлом сезоне команда заняла второе место в зоне «Урал - Поволжье». Кстати, ранее проходила информация, что Дмитрий Воецкий может …
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17 июня 2019, 02:53
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В Сызрани 10-летний мальчик вернул выпавшие деньги рассеянному пассажиру и этим сильно удивил окружающих
Необычный инцидент случился на днях в Сызрани на остановке «Центральный рынок». Там 10-летний ребенок поднял с земли и вернул выпавшие деньги пассажиру, спешащему на маршрутку, передает «Маленькая Сызрань». По словам рассеянного мужчины, он на автобус, желая побыстрее уехать домой. …
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16 июня 2019, 12:59
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В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням
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15 июня 2019, 01:11
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Фото: в Самаре прошла реконструкция событий 1918 года
В Самаре прошла реконструкция событий 1918 года. Тогда столица губернии находилась под властью комитета учредительного собрания, который не признавал итоги революции. Силовую поддержку антибольшевистскому правительству оказывали чехословацкие легионеры.
Разносчики газет и коробейники, светские дамы с прислугой и богато разодетые …
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17 октября 2016, 03:49
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В Самаре пройдет фестиваль викингов
11 сентября в Самаре состоится военно-исторический фестиваль «Малая застава», посвященный эпохе викингов. Любители истории воссоздадут эпизод времен киевского князя Святослава Игоревича, который жил в X веке. Участники покажут, как происходил захват военного лагеря во время похода русских и скандинавских воинов …
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7 сентября 2016, 11:44
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В Самаре морпехи освободили берег Волги
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1 августа 2016, 05:12
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Под Самарой пройдет рыцарский фестиваль в стиле «Игры престолов»
В эти выходные в Сергиевском районе Самарской области состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «ЭнкОлпион-2016». Шатровый городок 15 века разместится неподалеку от Сергиевска. Там пройдут ярмарки, мастер-классы и военные баталии реконструкторов. Тема фестиваля – эпоха Возрождения. Среди уникальных экспонатов – средневековое артиллерийское …
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15 июля 2016, 11:21
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