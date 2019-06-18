1
26
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.06.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
Бывший наставник «Сызрани-2003» может перейти в «Чайку»

Бывший наставник «Сызрани-2003» может перейти в «Чайку»

Главным тренером песчанокопской «Чайки», дебютанта Футбольной национальной лиги, станет Дмитрий Воецкий. Несколько лет, с 2011 года, 44-летний тренер возглавлял «Сызрань-2003». В прошлом сезоне команда заняла второе место в зоне «Урал - Поволжье». Кстати, ранее проходила информация, что Дмитрий Воецкий может 
17 июня 2019, 02:53
В Сызрани 10-летний мальчик вернул выпавшие деньги рассеянному пассажиру и этим сильно удивил окружающих

В Сызрани 10-летний мальчик вернул выпавшие деньги рассеянному пассажиру и этим сильно удивил окружающих

Необычный инцидент  случился на днях в Сызрани на остановке «Центральный рынок». Там 10-летний ребенок поднял с земли и вернул выпавшие деньги пассажиру, спешащему на маршрутку, передает «Маленькая Сызрань». По словам рассеянного мужчины, он на автобус, желая побыстрее уехать домой. 
16 июня 2019, 12:59
В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням

В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням

13 июня в Сызрани во дворе одного из домов в районе Образцовской площадки случился сильный переполох. Его спровоцировало неадекватное и опасное поведение 30-летней девушки. Соседи увидели, как она решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням.
 
«Она была пьяная 
15 июня 2019, 01:11
Фото: в Самаре прошла реконструкция событий 1918 года

Фото: в Самаре прошла реконструкция событий 1918 года

В Самаре прошла реконструкция событий 1918 года. Тогда столица губернии находилась под властью комитета учредительного собрания, который не признавал итоги революции. Силовую поддержку антибольшевистскому правительству оказывали чехословацкие легионеры.

Разносчики газет и коробейники, светские дамы с прислугой и богато разодетые 
17 октября 2016, 03:49
В Самаре пройдет фестиваль викингов

В Самаре пройдет фестиваль викингов

11 сентября в Самаре состоится военно-исторический фестиваль «Малая застава», посвященный эпохе викингов. Любители истории воссоздадут эпизод времен киевского князя Святослава Игоревича, который жил в X веке. Участники покажут, как происходил захват военного лагеря во время похода русских и скандинавских воинов 

7 сентября 2016, 11:44
В Самаре морпехи освободили берег Волги

В Самаре морпехи освободили берег Волги

170 человек, 3 корабля и самолёт приняли участие в военной реконструкции на берегу Волги.
1 августа 2016, 05:12
Под Самарой пройдет рыцарский фестиваль в стиле «Игры престолов»

Под Самарой пройдет рыцарский фестиваль в стиле «Игры престолов»

В эти выходные в Сергиевском районе Самарской области состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «ЭнкОлпион-2016». Шатровый городок 15 века разместится неподалеку от Сергиевска. Там пройдут ярмарки, мастер-классы и военные баталии реконструкторов. Тема фестиваля – эпоха Возрождения. Среди уникальных экспонатов – средневековое артиллерийское 
15 июля 2016, 11:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх