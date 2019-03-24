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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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На сызранском вокзале «ловили» женщин, торгующих «пирожками» и «жерехом»

На сызранском вокзале «ловили» женщин, торгующих «пирожками» и «жерехом»

На станции «Сызрань 1» сотрудники местного ЛО МВД провели профилактический рейд "Торговля".  Стражи порядка выявили 5 фактов занятий предпринимательской деятельностью без разрешения. Пенсионерки продавали еду пассажирам поездов дальнего следования без госрегистрации и специального разрешения. В отношении нарушителей были составлены протоколы. 

23 марта 2019, 03:49
Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала

Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала

Самые громкие новости на сей раз приходили не из областного центра, а с периферии. Особенно в этом смысле отметилась Сызрань, где происходили и трагедии, и скандалы. Но начнем все же с Самары.
 
Страшная авария на Южном шоссе унесла жизни 
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Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.

В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания 

20 марта 2019, 05:24
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
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