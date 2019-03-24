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На сызранском вокзале «ловили» женщин, торгующих «пирожками» и «жерехом»
На станции «Сызрань 1» сотрудники местного ЛО МВД провели профилактический рейд "Торговля". Стражи порядка выявили 5 фактов занятий предпринимательской деятельностью без разрешения. Пенсионерки продавали еду пассажирам поездов дальнего следования без госрегистрации и специального разрешения. В отношении нарушителей были составлены протоколы. …
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23 марта 2019, 03:49
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Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала
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23 марта 2019, 10:17
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Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.
В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания …
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20 марта 2019, 05:24
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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