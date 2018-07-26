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Видео: полицейские сняли с перил моста на Ракитовском шоссе парня из Самары
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26 июля 2018, 12:32
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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой
Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего …
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26 июля 2018, 12:12
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В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул
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25 июля 2018, 02:06
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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
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24 июля 2018, 12:57
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В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области
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22 мая 2018, 12:06
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Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре
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16 апреля 2018, 07:10
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Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары
Жители Самарской области потребовали запретить использование химических реагентов на дорогах и во дворах. Соответствующая петиция опубликована на портале Российской общественной инициативы. Присутствие противогололедных составов на проезжей части приводит к коррозии автомобильной техники и разрушению асфальта, аргументируют граждане. Кроме того, на …
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19 января 2018, 05:27
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Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт
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5 октября 2017, 12:27