В Интернете появилось фото большой ямы на дороге по улице Фрунзе, рядом с ОДО. Она возникла в результате коммунальной аварии в воскресенье, 1 октября. Это не провал, а технологическая яма после устранения утечки.



«Яма не сама по себе образовалась, …