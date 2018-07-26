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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Видео: полицейские сняли с перил моста на Ракитовском шоссе парня из Самары

Видео: полицейские сняли с перил моста на Ракитовском шоссе парня из Самары

Водители, проезжавшие по Ракитовскому мосту на пересечении Ракитовского шоссе и Магистральной в областной столице, сообщили в полицию о ЧП. Мужчина залез на перила моста на путепроводе. Полицейские отправились к мосту и сняли человека, удерживая его за одежду. Для выяснения причин 
26 июля 2018, 12:32
Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего 
26 июля 2018, 12:12
В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул

В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул

В воскресенье, 22 июля, в губернской столице случилось ЧП: на Волге недалеко от пляжа в районе насосно-фильтровальной станции на улице Советской Армии утонул мужчина. По информации осведомленного источника, погибший катался на гидроцикле и выехал в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то 
25 июля 2018, 02:06
Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. 
 
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный 
24 июля 2018, 12:57
В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области

В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области

В Самарской области озеро превращают в свалку старого асфальта. Сообщение об этом и фотографии с берега водоема появились в соцсети. Речь идет 
22 мая 2018, 12:06
Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

В ночь на 16 апреля в Самаре начался ремонт улицы Ново-Вокзальной. Работы стартовали на отрезке от улицы Стара-Загора до Вольской. Сейчас идет фрезерование проезжей части. На этом этапе с дороги будет снят верхний, изношенный слой асфальта. Работы продлятся до конца 

16 апреля 2018, 07:10
Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары

Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары

Жители Самарской области потребовали запретить использование химических реагентов на дорогах и во дворах. Соответствующая петиция опубликована на портале Российской общественной инициативы. Присутствие противогололедных составов на проезжей части приводит к коррозии автомобильной техники и разрушению асфальта, аргументируют граждане. Кроме того, на 

19 января 2018, 05:27
Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

В Интернете появилось фото большой ямы на дороге по улице Фрунзе, рядом с ОДО. Она возникла в результате коммунальной аварии в воскресенье, 1 октября. Это не провал, а технологическая яма после устранения утечки.

«Яма не сама по себе образовалась, 
5 октября 2017, 12:27
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