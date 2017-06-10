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В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона
Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и …
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10 июня 2017, 02:28
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Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение
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8 июня 2017, 10:17
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ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки
Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.
Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены …
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7 июня 2017, 10:52
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В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города
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7 июня 2017, 03:08
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Не смог проехать мимо: В Сызрани водитель отвез домой сильно шатающегося пьяного пешехода
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23 мая 2017, 07:04
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Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков. На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.
«Родители …
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12 мая 2017, 11:50
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В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков
Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек - задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
В ряды городских волонтеров региональные …
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6 мая 2017, 05:50
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Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину
В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.
По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. …
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28 апреля 2017, 12:56
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В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину
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22 апреля 2017, 04:45
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В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек
Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой …
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27 января 2017, 10:30
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Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей
Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.
Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. …
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14 декабря 2016, 12:21
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Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение
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21 октября 2016, 12:18
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В блогах: помощь детям с врождёнными заболеваниями печени
Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" опубликовал в соцсети "ВКонтакте" просьбу о помощи детям, которые появляются на свет с врождёнными заболеваниями печени. "В большинстве случаев единственным способом решения проблемы является трансплантация органа. Как правило, донором является родственник ребёнка. Операции проводятся …
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1 сентября 2016, 06:00
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В Самарской области пьяный водитель сбил двух нетрезвых пешеходов
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17 марта 2014, 06:16