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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и 
10 июня 2017, 02:28
Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Топ-менеджер был уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей. Александр Незговоров через суд требует восстановить его на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Он был уволен в марте этого года по 

8 июня 2017, 10:17
ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.

Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены 
7 июня 2017, 10:52
В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

1 июня досрочно покинул свой пост Сергей Ананьев. Полномочия градоначальника до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин. 
7 июня 2017, 03:08
Не смог проехать мимо: В Сызрани водитель отвез домой сильно шатающегося пьяного пешехода

Не смог проехать мимо: В Сызрани водитель отвез домой сильно шатающегося пьяного пешехода

В соцсетях набирает популярность видео, на котором видно, как в Сызрани водитель помог перебравшему пешеходу, опасно шедшему по краю проезжей части.

По словам автора видео, около 18 часов ему надо было съездить в Юго-Западный район. На обводной дороге вдоль 
23 мая 2017, 07:04
Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков.  На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.
 
«Родители 
12 мая 2017, 11:50
В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек -  задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
 
В ряды городских волонтеров региональные 
6 мая 2017, 05:50
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В полицию Самары обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на улице Ерошевского его ограбили двое молодых парней, которым на вид было не больше 18 лет. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
 
Через некоторое время подозреваемых удалось 

22 апреля 2017, 04:45
В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой 
27 января 2017, 10:30
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.

Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. 

14 декабря 2016, 12:21
Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение

Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение

Помощь нужна 28-летней Елене Макаровой. В мае 2015 года ей был поставлен страшный диагноз: лимфома Ходжкина, вариант - нодулярный склероз NS1 IIB стадия, в агрессивной форме. Лену готовы принять в НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой 

21 октября 2016, 12:18
В блогах: помощь детям с врождёнными заболеваниями печени

В блогах: помощь детям с врождёнными заболеваниями печени

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" опубликовал в соцсети "ВКонтакте" просьбу о помощи детям, которые появляются на свет с врождёнными заболеваниями печени. "В большинстве случаев единственным способом решения проблемы является трансплантация органа. Как правило, донором является родственник ребёнка. Операции проводятся 
1 сентября 2016, 06:00
В Самарской области пьяный водитель сбил двух нетрезвых пешеходов

В Самарской области пьяный водитель сбил двух нетрезвых пешеходов

15 марта в Волжском районе произошло ДТП, сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД. 27-летний водитель "ВАЗ-2106" ехал по дороге "Рождествено - Новинки - Шелехметь" и совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые шли по обочине дороги. Одна из пострадавших получила закрытый перелом 

17 марта 2014, 06:16
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