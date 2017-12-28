В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему …