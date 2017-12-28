8
01
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b    888  Y88b   d88P   .d8888b.   8888888888            888     888  888      
 8888b   888   Y88b d88P   d88P  Y88b  888                   888     888  888      
 88888b  888    Y88o88P    888         888                   888     888  888      
 888Y88b 888     Y888P     888d888b.   8888888     888  888  888     888  88888b.  
 888 Y88b888     d888b     888P "Y88b  888         888  888  888     888  888 "88b 
 888  Y88888    d88888b    888    888  888         Y88  88P  888     888  888  888 
 888   Y8888   d88P Y88b   Y88b  d88P  888          Y8bd8P   Y88b. .d88P  888  888 
 888    Y888  d88P   Y88b   "Y8888P"   8888888888    Y88P     "Y88888P"   888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф за нарушение требований рекламного законодательства, которое выявили после концерта в Сызрани, сообщило Самарское УФАС. Речь идет о выступлении в ноябре 2015 года. Перед зрителями выступил солист коллектива Александр Дроздов. Однако на афишах и на 

28 декабря 2017, 12:43
В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани семья с детьми не могла попасть домой. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел по адресу: Нефтебазная, 3.

«Дети 12 и семи лет после школы пошли гулять на улицу и, вероятно, потеряли ключи. Когда пришли взрослые, у них ключей от квартиры 

28 декабря 2017, 10:50
В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе 

27 декабря 2017, 10:25
В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня 

26 декабря 2017, 04:43
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему 

22 декабря 2017, 01:30
В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани на железной дороге пострадал подросток – зацепер. 14-летний мальчик попал под поезд. Инцидент произошел на перегоне между Октябрьском и станцией «Сызрань-1». По данным сотрудников линейного отдела полиции, двое приятелей 14 и 15 лет решили прокатиться на грузовом составе, 

15 декабря 2017, 02:14
В Самаре пришедший в школу мужчина проломил голову ученику

В Самаре пришедший в школу мужчина проломил голову ученику

Сегодня стало известно о ЧП в самарской школе № 149, что на улице Солнечной. По предварительной информации, 40-летний отец одной из учениц пришел в учебное заведение и в результате конфликта с 14-летним подростком якобы проломил ему голову. Сейчас по данному 
13 декабря 2017, 05:30
В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, 
5 декабря 2017, 04:29
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Сызрани в результате запуска пиротехники прямо в новогоднюю ночь пострадали двое детей. 5-летней девочке осколок петарды ранил глаз. Другая малышка, на год ее младше, получила повреждение бедра. На месте обеим сызранкам врачи скорой оказали медицинскую помощь.

Напомним, в 
9 января 2017, 01:10
В Самаре пройдут пикеты против новогодних петард и салютов

В Самаре пройдут пикеты против новогодних петард и салютов

2 декабря в Самаре члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» проведут серию пикетов против торговли контрафактной пиротехникой.

В преддверии приближающихся новогодних праздников молодогвардейцы хотят напомнить несознательным горожанам, что покупка «паленой» пиротехники может привести к несчастным случаям.

Всего 
1 декабря 2015, 11:50
В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек

В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек

Новогодние праздники оказались омрачены для 461 жителя области – именно столько человек обратились в приемное отделение больницы им. Т. И. Ерошевского по поводу травмы глаз.
 
21 пострадавший был сразу госпитализирован, причем 7 человек оказались на больничной койке прямо в 

9 января 2014, 05:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх