В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его доставили в больницу. Оттуда информация об инциденте поступила в полицию. Установлено, что петарды виновник происшествия нашел у себя дома. Пиротехника хранилась открыто. На законного представителя подростка – 27-летнюю жительницу Сызрани составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
«Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних города Сызрань», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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