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Материалы по теме:

Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года 
25 декабря 2018, 11:39
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой. 
 
- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Спасатели помогли людям, которые застряли на реке в областной столице. Происшествие случилось в субботу, 22 декабря, в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка. Супружеская пара каталась на самодельной аэролодке, но, двигаясь по тонкому льду, техника попала в полынью. Мотор 
25 декабря 2018, 08:29
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на 
20 декабря 2018, 02:20
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В полицию обратился 43-летний житель села Нижняя Солонцовка Красноярского района. Он рассказал, что неизвестные украли его «ГАЗель», и оценил ущерб в 240 тысяч рублей. Силовики выехали по указанному адресу, опросили потерпевшего и свидетелей, собрали улики.

В течение суток они 
7 декабря 2018, 09:21
В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток

В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток

В понедельник, 12 ноября, около дома на улице Молодежной в Промышленном районе областной столицы нашли тело 14-летнего подростка. Предполагается, что он упал с одного из верхних этажей здания. Проверка обстоятельств его гибели уже началась, по ее результатам будет вынесено процессуальное 
12 ноября 2018, 05:37
В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

Жители областной столицы попросили власти обратить внимание на недостроенное здание на пересечении улиц Врубеля и Гая, неподалеку от Ботанического сада и Самарского университета. Дело в том, что в заброшке часто собираются подростки и студенты, они время от времени швыряют кирпичи 
8 октября 2018, 11:06
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