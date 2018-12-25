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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области
Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года …
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25 декабря 2018, 11:39
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке
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25 декабря 2018, 08:29
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
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24 декабря 2018, 08:07
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Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии
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20 декабря 2018, 02:20
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51
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В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга
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7 декабря 2018, 09:21
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В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток
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12 ноября 2018, 05:37
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В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь
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8 октября 2018, 11:06