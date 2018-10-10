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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта 
10 октября 2018, 05:06
Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на 
10 октября 2018, 04:28
Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

В Самарской области хотят запретить заводить экзотических животных, а также держать дома много кошек и собак. С таким поручением общественная комиссия Губдумы по вопросам охоты и рыболовства планирует выйти к комитету по сельскому хозяйству и продовольствию. По мнению депутатов, нужно 

10 октября 2018, 04:25
Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с 

10 октября 2018, 04:21
В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В ближайшие дни в Самарской области заметно похолодает. В течение рабочей недели, в основном по ночам, в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Погода кардинально не изменится, но уже к концу рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт 
10 октября 2018, 02:44
Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

В Самарской области ведется проверка криминального случая, в результате которого серьезно пострадал человек. Днем в воскресенье, 7 октября, с территории строящегося частного дома в селе Воскресенка Волжского района в больницу доставили 56-летнюю женщину. У пострадавшей были ожоги головы и тела 
10 октября 2018, 09:35
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Октябрьском суде областной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении инженера по охране труда одного из ООО. Мужчина подозревался в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года где-то 
9 октября 2018, 04:19
Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

В суд Железнодорожного района Самары передали уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 1 марта в здании ОП № 5 У МВД России по Самаре этот человек попытался передать силовику 200 тысяч рублей — часть взятки в 400 
9 октября 2018, 03:12
Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез.

В результате проведенных 

9 октября 2018, 12:15
Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

В Самаре произошла необычная история, когда силовикам пришлось защищать горожан от масштабного салюта и его последствий. 21 сентября местные жители увидели, что на пересечении улиц Рабочей и Галактионовской около жилых домов будет какое-то шоу.

Пиротехники готовили к запуску фейерверк 
9 октября 2018, 08:21
Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

8 октября начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников представил личному составу нового руководителя региональной полиции Александра Прядко. Он был назначен на пост указом президента Владимира Путина от 2 октября.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе 

8 октября 2018, 01:57
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