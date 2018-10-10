|
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
|
10 октября 2018, 05:06
|
Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска
На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на …
|
10 октября 2018, 04:28
|
Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных
|
10 октября 2018, 04:25
|
Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области
В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с …
|
10 октября 2018, 04:21
|
В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
|
10 октября 2018, 02:44
|
Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу
|
10 октября 2018, 09:35
|
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
|
9 октября 2018, 04:19
|
Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей
|
9 октября 2018, 03:12
|
Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом
|
9 октября 2018, 12:15
|
Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка
|
9 октября 2018, 08:21
|
Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции
|
8 октября 2018, 01:57