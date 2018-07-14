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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
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  "Y88P"
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Материалы по теме:

В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

В среду, 11 июля, будет отключено электроснабжение на 22 улицах Сызрани. Причиной стала не авария: в городе будут вестись плановые ремонтные работы. С 09:00 отключат электричество в домах в границах улицы Магистральной, Батрацких выселок и поселка Композиторов.

Отключение затронет 
11 июля 2018, 09:23
Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
 
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам 
8 июля 2018, 02:53
Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
 
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она 
7 июля 2018, 01:51
Более 10 тонн поддельной водки изъяли у нелегала в Самаре

Более 10 тонн поддельной водки изъяли у нелегала в Самаре

В Самаре у 24-летнего нелегала изъяли более 10 тонн поддельной водки. Он продавал спиртное на одном из городских рынков. Преступление выявили полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

«Из павильона стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 1200 литров. 

20 ноября 2017, 02:34
Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Российский Минздрав выступил с инициативой поднять в следующем году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
Соответствующее предложение направлено в Минфин. Как полагают в Минздраве, оптимальная стоимость пол-литровой 

28 августа 2017, 10:07
«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки

«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки

В полицию Тольятти с заявлением об ограблении обратились сотрудники одного из магазинов, расположенного на Карла Маркса.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что один из покупателей покинул торговую точку, не оплатив покупку. Работники супермаркета попытались остановить дерзкого злоумышленника, однако им ему 
24 августа 2017, 09:32
Как в Самаре появился музей водки?

Как в Самаре появился музей водки?

Блогер Алексей Авдейчев рассказал про необычный музей водки в селе Николаевка. «Основал его на собственном участке бывший главный энергетик "Самараметростроя" Василий Огольцов. Каких только бутылок тут нет! Каждая полочка объединена какой-то тематикой. Сначала Василий собирал этикетки. Первая появилась в 
13 июня 2017, 08:00
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