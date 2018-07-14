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В среду вечером баня горела в Сызрани
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12 июля 2018, 09:25
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Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани
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11 июля 2018, 09:23
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Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
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8 июля 2018, 02:53
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Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд
Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она …
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7 июля 2018, 01:51
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Более 10 тонн поддельной водки изъяли у нелегала в Самаре
В Самаре у 24-летнего нелегала изъяли более 10 тонн поддельной водки. Он продавал спиртное на одном из городских рынков. Преступление выявили полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
«Из павильона стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 1200 литров. …
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20 ноября 2017, 02:34
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Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей
Российский Минздрав выступил с инициативой поднять в следующем году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
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28 августа 2017, 10:07
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«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки
В полицию Тольятти с заявлением об ограблении обратились сотрудники одного из магазинов, расположенного на Карла Маркса.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что один из покупателей покинул торговую точку, не оплатив покупку. Работники супермаркета попытались остановить дерзкого злоумышленника, однако им ему …
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24 августа 2017, 09:32
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Как в Самаре появился музей водки?
Блогер Алексей Авдейчев рассказал про необычный музей водки в селе Николаевка. «Основал его на собственном участке бывший главный энергетик "Самараметростроя" Василий Огольцов. Каких только бутылок тут нет! Каждая полочка объединена какой-то тематикой. Сначала Василий собирал этикетки. Первая появилась в …
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13 июня 2017, 08:00