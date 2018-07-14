Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.



По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она … Как, ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она