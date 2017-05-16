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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

В прошедшие выходные команда сызранских рыбаков «Волжский трофей» приняла участие в соревнованиях по поплавочной ловле в Кузнецком районе на базе «У Ильича». В турнире участвовали 22 рыбака и рыбачки, в том числе 5 представителей Сызрани.

Ловля проходила на озере 
16 мая 2017, 07:25
Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
 
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного 

15 мая 2017, 11:03
Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
 
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить 
16 мая 2017, 07:01
Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо 

15 мая 2017, 10:33
Полиция не установила виновных в обмане администрации Самары на 41 млн

Полиция не установила виновных в обмане администрации Самары на 41 млн

Приостановлено уголовное дело, возбужденное по факту невыполнения муниципального контракта на вывоз мусора и отлов бродячих собак в Самаре. Свои обязательства не выполнила ООО «Благоустройство и содержание», однако оплату фирма получила в полном объеме. По данным главного следственного управления ГУ МВД 

21 января 2014, 11:28
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