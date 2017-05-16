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Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки
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16 мая 2017, 07:25
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Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу
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15 мая 2017, 11:03
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Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика
Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить …
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16 мая 2017, 07:01
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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
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15 мая 2017, 10:33
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Полиция не установила виновных в обмане администрации Самары на 41 млн
Приостановлено уголовное дело, возбужденное по факту невыполнения муниципального контракта на вывоз мусора и отлов бродячих собак в Самаре. Свои обязательства не выполнила ООО «Благоустройство и содержание», однако оплату фирма получила в полном объеме. По данным главного следственного управления ГУ МВД …
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21 января 2014, 11:28