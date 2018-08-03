На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата …