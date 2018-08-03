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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В четверг, 2 августа, около двух часов ночи произошел пожар в расселенном доме на улице Хвалынской в Сызрани. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, возгорание люди заметили около двух часов ночи. По предварительной информации, площадь пожара составила несколько 
2 августа 2018, 10:23
Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей 
1 августа 2018, 11:42
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает 
30 июля 2018, 01:06
«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку

«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку

Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».
 
Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».
 
ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги 
29 июля 2018, 03:42
Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56
Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии в Сызрани предотвратил крупную кражу. В свой выходной день прапорщик Вадим Душухин отправился с семьей в торговый центр. В какой-то момент он заметил, как покупатель схватил с прилавка лоток с ювелирными украшениями и попытался спрятать под одеждой. Страж 

25 июля 2018, 11:08
В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.

По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы 

17 июля 2018, 10:45
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата 

10 апреля 2018, 10:52
Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарские полицейские раскрыли ограбление, совершенное несколько месяцев назад. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него из рук вырвали сумку на остановке на улице Карбышева.

Поймать злоумышленника по горячим следам не получилось, однако его поиски не прекращались. Спустя время, выяснилось, 

8 апреля 2018, 09:10
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

За помощью в полицию обратилась сотрудница офиса в Безенчукском районе. У нее украли мобильный телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что к ней пришел клиент. Она отлучилась, чтобы выдать ему необходимое оборудование, оставив свой аппарат на столе. Когда мужчина 

20 марта 2018, 12:52
Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на 

30 января 2018, 04:00
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