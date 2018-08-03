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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
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3 августа 2018, 10:20
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В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом
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2 августа 2018, 10:23
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Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет
Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей …
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1 августа 2018, 11:42
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Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани
На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает …
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30 июля 2018, 01:06
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«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку
Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».
Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».
ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги …
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29 июля 2018, 03:42
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Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области
Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления …
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25 июля 2018, 01:56
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Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани
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25 июля 2018, 11:08
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В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей
В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.
По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы …
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17 июля 2018, 10:45
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Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области
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10 апреля 2018, 10:52
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Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон
Самарские полицейские раскрыли ограбление, совершенное несколько месяцев назад. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него из рук вырвали сумку на остановке на улице Карбышева.
Поймать злоумышленника по горячим следам не получилось, однако его поиски не прекращались. Спустя время, выяснилось, …
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8 апреля 2018, 09:10
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Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области
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20 марта 2018, 12:52
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Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки
Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на …
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30 января 2018, 04:00