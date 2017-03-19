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В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив
Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи …
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19 марта 2017, 02:04
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В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»
Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин …
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15 марта 2017, 11:26
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Сызранец выпал из окна 16-этажки
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11 марта 2017, 02:45
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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
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7 марта 2017, 09:58
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В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл
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20 февраля 2017, 06:10
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В России стартовала акция «Киберпонедельник»
В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
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30 января 2017, 10:01
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Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств
Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. …
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20 января 2017, 09:54