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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи 
19 марта 2017, 02:04
В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
 
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин 
15 марта 2017, 11:26
Сызранец выпал из окна 16-этажки

Сызранец выпал из окна 16-этажки

Вчера, 10 марта, вечером в Сызрани возле одного из домов по проспекту Королева был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома, передает ktv-ray.ru.
 
По предварительным данным, один из жильцов дома вышел на балкон 

11 марта 2017, 02:45
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения 

20 февраля 2017, 06:10
В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция  «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
Организаторы «Киберпонедельника» разместили на своем веб-ресурсе порядка 130 интернет-магазинов. Они прогнозируют привлечение не менее 2 млн. покупателей. Представитель Ассоциации 

30 января 2017, 10:01
Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

20 января 2017, 09:54
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