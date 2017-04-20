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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Сызрань накроет штормом

Сызрань накроет штормом

Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая 
20 апреля 2017, 11:21
Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

В Самарский областной суд направлено уголовное дело об убийстве жительницы Новокуйбышевска и ее 16-летнего сына. Обвиняемый – 41-летний мужчина.

Преступление было совершено осенью 2016 года. 25 октября в квартире дома по проспекту Победы были обнаружены трупы 43-летней женщины и ее 16-летнего 

20 апреля 2017, 09:25
В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
 
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя 
18 апреля 2017, 11:36
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Появились сообщения о падениях деревьев из-за усиления ветра в Самарской области. В Сызрани дерево порвало линии уличного освещения и рухнуло на дорогу. Инцидент произошел на улице Хвалынской. Упавшее дерево частично перекрыло дорогу. Автомобилисты убрали его на обочину. Очевидцы сообщают, что 
17 апреля 2017, 01:27
В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

Мигранту, задержанному в Самаре по подозрению в убийстве двух самарских пенсионерок, могут предъявить еще одно обвинение. По версии смоленских следователей, мужчина причастен к убийству чиновницы – сотрудницы администрации города Ярцево (Смоленская область). Женщину зарезали в начале марта. У следствия есть 
12 апреля 2017, 11:22
В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе около порта «Волжский Утес» в воде нашли труп. Поиски в Волге проводили сызранские спасатели по заявлению полиции.

О человеке, провалившемся под лед, сообщил сторож, который услышал крики о помощи. Он увидел, что на реке 

7 апреля 2017, 11:37
Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины

Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины

В Сызрани расследуют уголовное дело об убийстве. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что наведалась домой к своему сыну, который давно не выходил на связь. Молодой человек, ранее судимый за хранение наркотиков, проживал в квартире на улице Физкультурников. Его дома 

5 апреля 2017, 12:20
Житель Китая убил трех человек палочками для еды

Житель Китая убил трех человек палочками для еды

В китайской провинции Хэнань стражи порядка арестовали душевнобольного мужчину, который лишил жизни троих пациентов стационара. В качестве оружия он использовал палочки для еды.
Преступление было совершено в частной клинике Dazhong Hospital. Страдающий психическим расстройством гражданин лежал в палате с другими 

5 апреля 2017, 11:47
В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

Труп 79-летнего сызранца нашли в частном доме на улице Декабристов в субботу, 4 марта. Он был обезглавлен. По предварительным данным, мужчина скончался неделю назад. В течение недели тело грызли собаки, жившие на территории участка  погибшего. Силовикам предстоит провести проверку, из-за 

6 марта 2017, 05:29
В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В пятницу, 11 ноября, в 10 часов 32 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре в Куйбышевском районе. К месту ЧП направили две пожарные машины, сообщили у ГУ МЧС России по Самарской области.

В поселке Песчаная Глинка на дороге к кладбищу 

11 ноября 2016, 03:47
Безработный самарец выманил у дочери умершего деньги за хранение трупа

Безработный самарец выманил у дочери умершего деньги за хранение трупа

На 29-летнего жителя Самарской области завели уголовное дело по статье "мошенничество". Безработный мужчина обманом получил от соседки деньги за хранение тела ее умершего отца.

«Самарец уверил дочь умершего соседа в необходимости оплаты услуг по хранению трупа в морге ГБУЗ СО «Городская 

10 ноября 2016, 12:24
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