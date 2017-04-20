18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
Личность мужчины пока не установлена. Однако известно, что на теле погибшего имеются телесные повреждения.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Ведется следствие.
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