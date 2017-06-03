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Под Сызранью лоб-в-лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб-в-лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. По предварительной …
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3 июня 2017, 03:03
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В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии
Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По …
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1 июня 2017, 10:25
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Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района
Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.
По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для …
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30 мая 2017, 10:50
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В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза
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27 мая 2017, 01:55
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Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
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25 апреля 2017, 05:07
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Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации
Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника …
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15 марта 2017, 11:19
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11
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Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
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13 февраля 2017, 05:24
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В Тольятти задержан подозреваемый в ограблении священнослужителя
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6 июня 2014, 04:29