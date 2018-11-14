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В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
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14 ноября 2018, 05:26
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У губернатора Самарской области появился новый советник
Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр …
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14 ноября 2018, 05:15
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В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию
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14 ноября 2018, 04:23
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В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и …
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14 ноября 2018, 03:10
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В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»
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14 ноября 2018, 02:41
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Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства
Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили …
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14 ноября 2018, 10:28
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Самарец убил собутыльника и спрятал тело на заброшенной даче на Мехзаводе
Полицейские раскрыли в Самаре жестокое убийство. На днях на заброшенной даче в поселке Мехзавод местные жители нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Они тут же сообщили правоохранителям, и следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Оказалось, что 54-летний потерпевший погиб от …
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13 ноября 2018, 11:11
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Роснефть пытается через суд доказать, что у них похитили более 106 миллионов рублей
Уголовное дело о хищении руководителями молодежного театра "Лайт" миллионов "Роснефти" снова рассмотрят в апелляции, постановил президиум Самарского областного суда.
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14 октября 2016, 02:23