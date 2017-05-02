66-летний житель Сызрани позвонил с сотового телефона по номеру 112 и сообщил, что в его родном городе готовится теракт.
Инцидент случился еще в четверг, 27 апреля. Вскоре выяснилось, что «опасения» пожилого мужчины беспочвенны. Это подтвердила масштабная проверка: по тревоге были подняты полиция, "скорая помощь", пожарные, многие другие спецслужбы.
А когда силовики вышли на самого заявителя, оказалось, что он находился в нетрезвом состоянии и объяснить мотивы поступка внятно не смог.
Теперь сызранцу, если ему предъявят обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, грозит до 5 лет лишения свободы.
|
В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки
О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
|
29 апреля 2017, 06:39
|
Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву
На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение, что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.
Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный …
|
25 апреля 2017, 02:42
|
В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню
|
23 апреля 2017, 07:11
|
В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской
Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
Судя по видео, …
|
23 апреля 2017, 04:59
|
В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа
|
23 апреля 2017, 04:11
|
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом
|
10 апреля 2017, 11:19
|
В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил
Поезд сбил человека на железной дороге в Самаре. Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, примерно в 5 часов утра. 40-летний пешеход попал под поезд в районе платформы Зубчаниновка. Мужчина выжил, сообщает портал «Волга-Ньюс».
Медики диагностировали у пострадавшего множественные …
|
26 сентября 2016, 03:53
|
В Тольятти пьяный мужчина пытался завладеть оружием полицейского
|
19 сентября 2016, 10:00
|
Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал
17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
|
8 августа 2016, 11:05
|
В Тольятти пьяный безработный «заминировал» несуществующий дом
|
19 июля 2016, 10:58
|
В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк
Вчера, 8 июля, Фанни-парк в Автозаводском районе был оцеплен сотрудниками полиции, его посетители эвакуированы, а следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты ОМОН тщательно обследовали территорию места отдыха.
|
9 июля 2016, 03:23