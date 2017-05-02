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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
 
29 апреля 2017, 06:39
Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение,  что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.

Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный 

25 апреля 2017, 02:42
В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

Сегодня, 23 апреля, в поселке Новокашпирский под Сызранью произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 12:30.
 
К месту ЧП направили 

23 апреля 2017, 07:11
В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
 
Судя по видео, 
23 апреля 2017, 04:59
В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

Вчера, 22 апреля, вечером в Сызрани на улице Звёздной, дом №20, произошёл случай, шокировавший многих жильцов этого 9-этажного дома. Из окна одной из квартир, расположенной на 9-м этаже, выбросили клетку с морской свинкой. Несчастное животное упало на тротуар, где его 
23 апреля 2017, 04:11
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти местный житель позвонил в ЕДДС и сообщил, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство. Информацию сразу же передали в полицию.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. 

10 апреля 2017, 11:19
В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил

В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил

Поезд сбил человека на железной дороге в Самаре. Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, примерно в 5 часов утра. 40-летний пешеход попал под поезд в районе платформы Зубчаниновка. Мужчина выжил, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Медики диагностировали у пострадавшего множественные 
26 сентября 2016, 03:53
В Тольятти пьяный мужчина пытался завладеть оружием полицейского

В Тольятти пьяный мужчина пытался завладеть оружием полицейского

Появилась официальная информация о нападении на полицейского в Тольятти. Напавший состоял на учете в психдиспансере, подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области. По данным ведомства, у злоумышленника были признаки алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 сентября, утром. 
19 сентября 2016, 10:00
Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
 
По данным надзорного ведомства, в результате этого было нарушено нормальное функционирование ряда госорганов, отвлечены значительные силы полиции и спецслужб. 

8 августа 2016, 11:05
В Тольятти пьяный безработный «заминировал» несуществующий дом

В Тольятти пьяный безработный «заминировал» несуществующий дом

В Тольятти поймали очередного телефонного хулигана, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сегодня, 19 июля, нигде не работающий «приколист» решил поразвлечься и позвонил в отделение полиции с заведомо ложным сообщением о заложенной бомбе. Мужчина рассказал о минировании дома 
19 июля 2016, 10:58
В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

Вчера, 8 июля, Фанни-парк в Автозаводском районе был оцеплен сотрудниками полиции, его посетители эвакуированы, а следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты ОМОН тщательно обследовали территорию места отдыха.
 
Поводом для этого послужил звонок 13-летней девочки в единую диспетчерскую службу. Она сообщила, 

9 июля 2016, 03:23
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