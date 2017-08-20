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В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай
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19 августа 2017, 02:32
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В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра
Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.
Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно марки Тойота) совершил …
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18 августа 2017, 11:27
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В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора
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18 августа 2017, 10:55
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Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»
Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у …
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15 августа 2017, 11:34
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Внимание, розыск!
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15 августа 2017, 12:04
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В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая
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15 августа 2017, 09:47
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В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся
Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, который насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ночью 13 августа на территории Борского района. Женщину обнаружили на улице Большая Дорога в селе Богдановка. Пострадавшая умерла до прибытия бригады скорой помощи.
По предварительным …
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14 августа 2017, 04:33
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В Волжском районе столкнулись "десятка" и "Субару": пострадали шесть человек
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13 августа 2017, 03:17
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В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины
Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал …
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21 июня 2017, 10:41
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Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей
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17 апреля 2017, 07:02
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Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области
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7 апреля 2017, 04:22
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В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин
Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.
Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель …
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13 декабря 2016, 11:02