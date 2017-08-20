12
41
29
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.                       888                                    
 d88P  Y88b                      888                                    
 888    888                      888                                    
 888         88888b.   888  888  88888b.   888  888   .d88b.    .d88888 
 888  88888  888 "88b  888  888  888 "88b  888  888  d8P  Y8b  d88" 888 
 888    888  888  888  888  888  888  888  888  888  88888888  888  888 
 Y88b  d88P  888  888  Y88b 888  888 d88P  Y88b 888  Y8b.      Y88b 888 
  "Y8888P88  888  888   "Y88888  88888P"    "Y88888   "Y8888    "Y88888 
                                                                    888 
                                                                    888 
                                                                    888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

ДТП произошло сегодня, 19 августа, днем на улице Ново-Садовой.
 
Грузовик ехал по направлению в город и поворачивал налево с Ново-Садовой на Панова. КамАЗ не пропустил трамвай и врезался в него. Никто не пострадал, однако вагон перекрыл заезд и выезд 
19 августа 2017, 02:32
В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно марки Тойота) совершил 
18 августа 2017, 11:27
В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора

В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора

Набережная в районе железнодорожного моста над рекой Сызранкой – чистая! Об этом заявили в городской Федерации рыболовного спорта.
 
Субботник был проведен силами активистов федерации и с помощью комитета ЖКХ. Коммунальщики выделили пакеты для сбора мусора и перчатки. Кроме того, 
18 августа 2017, 10:55
Сызрань снова

Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»

Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у 
15 августа 2017, 11:34
Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, 

15 августа 2017, 12:04
В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая

В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая

Во вторник, 15 августа, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительной информации, экскаватор снес ковшом кабину трамвая. Это произошло в районе перекрестка улиц Ново-Садовой и проспекта Масленникова. Движение транспорта на перекрестке оказалось заблокировано.
15 августа 2017, 09:47
В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся

В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся

Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, который насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ночью 13 августа на территории Борского района. Женщину обнаружили на улице Большая Дорога в селе Богдановка. Пострадавшая умерла до прибытия бригады скорой помощи.

По предварительным 

14 августа 2017, 04:33
В Волжском районе столкнулись

В Волжском районе столкнулись "десятка" и "Субару": пострадали шесть человек

Вчера, 12 августа, в Волжском районе произошло серьезное ДТП.

По предварительной версии сотрудников полиции, 26-летний водитель «ВАЗ 2110», двигаясь по автодороге Самара-Волгоград, на 18 километре столкнулся со стоящей на обочине автомашиной «Субару».

В результате пострадали водитель «ВАЗ 2110» 
13 августа 2017, 03:17
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал 
21 июня 2017, 10:41
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

В ночь на 17 апреля в Самаре произошло массовое ДТП. Есть погибший. Виновник аварии предположительно был пьян.

По сообщению очевидцев, авария произошла около двух часов ночи на пересечении улиц Карбышева и Гагарина. Фото с места происшествия появилось в социальной 
17 апреля 2017, 07:02
Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

В четверг, 6 апреля, в Самарской области произошло ДТП на дороге «Обход с. Сергиевск». Иномарка «Шкода Йети» врезалась в дорожное ограждение. По данным полиции, машиной управлял пьяный водитель – 58-летний мужчина. Он ехал со стороны Сергиевска в Сургут. Автомобилиста положили 
7 апреля 2017, 04:22
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна