В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай ДТП произошло сегодня, 19 августа, днем на улице Ново-Садовой.



Грузовик ехал по направлению в город и поворачивал налево с Ново-Садовой на Панова. КамАЗ не пропустил трамвай и врезался в него. Никто не пострадал, однако вагон перекрыл заезд и выезд …