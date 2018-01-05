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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял 
3 января 2018, 04:39
В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

Самарские родители обеспокоены неудовлетворительной организацией прохода в резиденцию Деда Мороза на площади имени Куйбышева. Горожане жалуются на опасное ограждение входа.
 
«Ширина толпы при входе - 10 человек. Запускают людей через узкое отверстие. В итоге с боков детей давят на 
2 января 2018, 02:48
Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Транспортная полиция Сызрани обратилась за помощью к населению. 30 декабря в районе улицы Карбышева, передает портал КТВ Луч, пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Уфа» сбил насмерть мужчину.

У погибшего при себе не было вообще никаких документов. Опознавательным знаком может служить 
1 января 2018, 07:19
Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»

Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»

Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на 
1 января 2018, 06:39
В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

Сегодня, 30 декабря, утром в Сызрани на улице Локомобильной на мосту через Крымзу практически лоб в лоб столкнись Nissan Almera и 65-я маршрутка.

По предварительной версии сотрудников полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по направлению к улице Кадровой, не справился 
30 декабря 2017, 03:20
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

29 декабря 2017, 12:18

В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

Катание с горки, установленной на площади Куйбышева в Самаре, сделали полностью бесплатным. Не только в новогоднюю ночь, но и на весь период работы – с 31 декабря 2017 года до первого марта 2018-го. Вход на аттракцион будет доступен с десяти 
29 декабря 2017, 09:19
В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

Администрация Самары в своем аккаунте в твиттере ответила на жалобы самарцев о том, почему “нельзя на площади Куйбышева для детей сделать бесплатную горку”.

Подобные жалобы горожан появились и в других социальных сетях за прошедшие выходные. Например, в паблике ВКонтакте 
25 декабря 2017, 01:03
Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

В Самаре у пл. Куйбышева появится памятник гусару, который создадут за счет пожертвований. Начнут установку с символической закладки камня. Церемония состоится возле здания ОДО на улице Шостаковича в среду, 29 ноября, 
28 ноября 2017, 12:00
В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре восстановили фонтан «Красное знамя». Он расположен у пл. Куйбышева, на углу улиц Красноармейской и Чапаевской с 1977 года, но долгое время не работал. 21 августа 2017 года начались работы по ремонту фонтана. В четверг, 9 ноября, был проведен 

10 ноября 2017, 03:43
На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным 

19 января 2017, 11:56
В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы

В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы

В воскресенье, 1 февраля, скорая помощь доставила в больницу мужчину, пострадавшего при катании со склона на пл. Славы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина получил серьезную травму. 

Фото: onf63.livejournal.com.
2 февраля 2015, 11:29
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