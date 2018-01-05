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В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины
Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял …
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3 января 2018, 04:39
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В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза
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2 января 2018, 02:48
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Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд
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1 января 2018, 07:19
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Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»
Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на …
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1 января 2018, 06:39
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В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало
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30 декабря 2017, 03:20
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В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina
В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации …
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29 декабря 2017, 12:18
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В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным
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29 декабря 2017, 09:19
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В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной
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25 декабря 2017, 01:03
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной
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10 ноября 2017, 03:43
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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке
Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным …
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19 января 2017, 11:56
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В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы
В воскресенье, 1 февраля, скорая помощь доставила в больницу мужчину, пострадавшего при катании со склона на пл. Славы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина получил серьезную травму.
Фото: onf63.livejournal.com.
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2 февраля 2015, 11:29