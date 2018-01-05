В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным Катание с горки, установленной на площади Куйбышева в Самаре, сделали полностью бесплатным. Не только в новогоднюю ночь, но и на весь период работы – с 31 декабря 2017 года до первого марта 2018-го. Вход на аттракцион будет доступен с десяти …