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Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей
Специалисты Минобрнауки РФ представили проект закона по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Информация появилась на официальном сайте нормативно-правовых актов.
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10 ноября 2017, 09:37
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Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей
Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
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20 апреля 2017, 10:06
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В Тольятти сын насмерть забил своего отца
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23 марта 2017, 10:36
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Ученые: Давление со стороны родителей портит детский характер
Американские психологи из Университета в Айове установили, что давление на ребенка со стороны родителей может сильно испортить детский характер. По мнению ученых, при воспитании детей необходимо уделять максимальное внимание развитию их социальных навыков. В частности, нужно поощрять не достижения ребенка, …
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2 декабря 2016, 04:02
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В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына
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7 ноября 2016, 03:24
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6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца
Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Между мужчинами возник …
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12 октября 2016, 01:06
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Жителя Самары подозревают в убийстве своего 78-летнего отца
В Самаре расследуют убийство пожилого мужчины. Труп нашли на Металлурге, в квартире дома на улице Енисейской. Криминалисты обнаружили на теле убитого признаки насильственной смерти, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Личность убитого установлена. Это 78-летний хозяин квартиры. Он скончался …
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5 октября 2016, 03:11
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Самара: Внимание, родители дошкольников!
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2 августа 2016, 05:47
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В тольяттинском детдоме четыре года работали «мертвые души»
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31 марта 2016, 02:17
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В Новокуйбышевске найден грудной ребенок
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28 октября 2015, 03:43
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В иркутском детдоме воспитательница избила ребенка-инвалида
В Интернете появилось фото 10-летнего жителя Иркутска со следами побоев. В жестоком обращении с ребенком подозревается воспитательница расположенного в этом городе детского дома, в котором содержится пострадавший ребенок. Ситуацию усугубляет тот факт, что в данном спецучреждении находятся дети-инвалиды. …
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22 сентября 2015, 03:32