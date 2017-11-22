В Тольятти сын насмерть забил своего отца В Тольятти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Преступление было совершено в его доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе города. О смерти тольяттинца в полицию сообщили медики. Задержан сын погибшего. По версии силовиков, во время застолья между родственниками произошла ссора: сын …