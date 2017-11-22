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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Специалисты Минобрнауки РФ представили проект закона по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Информация появилась на официальном сайте нормативно-правовых актов.
По словам экспертов ведомства, в настоящее время, согласно Семейному кодексу, утратившие родительские права и аналогичные категории граждан не 

10 ноября 2017, 09:37
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
Специалисты Имперского колледжа помогли генетикам различить гены, определяющие черты человеческого лица. Основу их теории составило предположение, что наследуемые 

20 апреля 2017, 10:06
В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Преступление было совершено в его доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе города. О смерти тольяттинца в полицию сообщили медики. Задержан сын погибшего. По версии силовиков,  во время застолья между родственниками произошла ссора: сын 

23 марта 2017, 10:36
Ученые: Давление со стороны родителей портит детский характер

Ученые: Давление со стороны родителей портит детский характер

Американские психологи из Университета в Айове установили, что давление на ребенка со стороны родителей может сильно испортить детский характер. По мнению ученых, при воспитании детей необходимо уделять максимальное внимание развитию их социальных навыков. В частности, нужно поощрять не достижения ребенка, 

2 декабря 2016, 04:02
В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

42-летняя жительница Октябрьска задержана по подозрению в покушении на убийство своего малолетнего ребенка, сообщает СУ СК России по Самарской области. Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, в квартире дома по улице Белорусской.
7 ноября 2016, 03:24
6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Между мужчинами возник 
12 октября 2016, 01:06
Жителя Самары подозревают в убийстве своего 78-летнего отца

Жителя Самары подозревают в убийстве своего 78-летнего отца

В Самаре расследуют убийство пожилого мужчины. Труп нашли на Металлурге, в квартире дома на улице Енисейской. Криминалисты обнаружили на теле убитого признаки насильственной смерти, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Личность убитого установлена. Это 78-летний хозяин квартиры. Он скончался 

5 октября 2016, 03:11
Самара: Внимание, родители дошкольников!

Самара: Внимание, родители дошкольников!

4 августа в Самаре стартует новый этап распределения мест в детских садах.
2 августа 2016, 05:47
В тольяттинском детдоме четыре года работали «мертвые души»

В тольяттинском детдоме четыре года работали «мертвые души»

Скандал в Тольятти. По данным прокуратуры, в одном из местных детских домов работали  "мертвые души". По версии следствия, зарплату и даже премии фиктивным сотрудникам начисляли в течение последних 4-х лет. Из-за этого сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. Возбуждено  уголовное 
31 марта 2016, 02:17
В Новокуйбышевске найден грудной ребенок

В Новокуйбышевске найден грудной ребенок

На улице Кирова в Новокуйбышевске найден младенец. Грудной ребенок лежал на скамейке во дворе одного из домов. Ночью его обнаружила местная жительница. По её словам, ребёнок настолько замёрз, что не мог кричать. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали 
28 октября 2015, 03:43
В иркутском детдоме воспитательница избила ребенка-инвалида

В иркутском детдоме воспитательница избила ребенка-инвалида

В Интернете появилось фото 10-летнего жителя Иркутска со следами побоев. В жестоком обращении с ребенком подозревается воспитательница расположенного в этом городе детского дома, в котором содержится пострадавший ребенок. Ситуацию усугубляет тот факт, что в данном спецучреждении находятся дети-инвалиды. 
22 сентября 2015, 03:32
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