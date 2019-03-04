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В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
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4 марта 2019, 12:50
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито
На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. …
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3 марта 2019, 07:13
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
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2 марта 2019, 09:56
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Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге
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2 марта 2019, 11:28
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева
Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам …
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25 февраля 2019, 01:47
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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