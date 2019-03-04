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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

Стало известно, что ущерб на 530 тысяч рублей нанес браконьер водным биоресурсам Самарской области. По словам специалистов, это крупнейший инцидент такого рода с начала года. Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Его задержали сотрудники рыбоохраны Самарской 
4 марта 2019, 12:50
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
 
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. 
3 марта 2019, 07:13
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
 
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной 
2 марта 2019, 09:56
Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Вечером, 1 марта в Сызрани произошло ДТП. В районе ТЦ «Океан» автоледи за рулем вазовской «двенадцатой» решила свернуть налево, на улицу Макаренко. В это время наперерез легковушке двигался «КамАЗ». Женщина попыталась «проскочить» перед грузовиком, но маневр не удался. В итоге 
2 марта 2019, 11:28
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам 
25 февраля 2019, 01:47
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
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