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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта
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24 мая 2019, 09:54
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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра
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24 мая 2019, 08:49
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы
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23 мая 2019, 10:53
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59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани
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21 мая 2019, 01:24
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Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу
Сызранская пешеходная инфраструктура не выдерживает сильных дождей и становится травмоопасной, пишет «Маленькая Сызрань». Это ценой собственного здоровья доказала местная жительница, рассказавшая о своем «горьком опыте» в соцсетях.
Девушка гуляла с коляской и детьми в первом микрорайоне Монгоры. Путь был …
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19 мая 2019, 02:46
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«Проклятые» места: На М-5 под Сызранью «нанесли» 3 аварийно-опасных участка
Сервис «Яндекс.Карты» в режиме «пробки» начал показывать аварийно-опасные участки дороги. В окрестностях Сызрани составители обнаружили сразу три проблемных места. Все они расположены на трассе М-5 «Урал», пишет портал «Маленькая Сызрань». Первый находится на так называемой «заборовской» развилке. Второй - …
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18 мая 2019, 04:11
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Волга «потеряла» воду
Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в …
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16 мая 2019, 12:07
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В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года
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29 апреля 2019, 01:38
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Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов
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24 апреля 2019, 10:45
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Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля
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23 апреля 2019, 08:21
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Пришла «большая вода»: 22 апреля откроют водосливную плотину на Жигулевской ГЭС
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20 апреля 2019, 02:42
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В водоемах Самарской области массово гибнет рыба
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9 апреля 2019, 12:52
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Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин
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1 апреля 2019, 05:30
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