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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

В среду, 22 мая, в столице 63-го региона случилось ЧП - сотрудник одного из АО выполнял работы по замене пневмоподушки тягача Freightliner, когда одна из деталей внезапно отскочила и попала мужчине в голову. 
 

- Пострадавший скончался, не приходя в сознание, 

24 мая 2019, 09:54
Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Волжский водный кризис продолжается. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище остается ниже нормального значения более чем на 2 метра. По состоянию на 23 мая, в водоеме достигнута отметка в 50 метров 73 сантиметра при норме в 53 метра. За последние сутки 
24 мая 2019, 08:49
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы

Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы

Курьезный случай произошел на днях с жительницей Сызрани. Девушка готовилась к пляжному сезону и захотела приобрести новый купальник. Однако найти вещь нужной модели и расцветки у нее не получалось.

Как-то раз она шла по улице и заметила, что на 
23 мая 2019, 10:53
59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

Во вторник, 21 мая, в Сызрани произошел пожар на складе с краской и утеплителем, расположенном на улице Мира. Сигнал о возгорании поступил в 11:34, площадь пожара составила 150 кв.м. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:03 
21 мая 2019, 01:24
Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу

Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу

Сызранская пешеходная инфраструктура не выдерживает сильных дождей и становится травмоопасной, пишет «Маленькая Сызрань». Это ценой собственного здоровья доказала местная жительница, рассказавшая о своем «горьком опыте» в соцсетях.
 
Девушка гуляла с коляской и детьми в первом микрорайоне Монгоры. Путь был 
19 мая 2019, 02:46
«Проклятые» места: На М-5 под Сызранью «нанесли» 3 аварийно-опасных участка

«Проклятые» места: На М-5 под Сызранью «нанесли» 3 аварийно-опасных участка

Сервис «Яндекс.Карты» в режиме «пробки» начал показывать аварийно-опасные участки дороги. В окрестностях Сызрани составители обнаружили сразу три проблемных места. Все они расположены на трассе М-5 «Урал», пишет портал «Маленькая Сызрань». Первый находится на так называемой «заборовской» развилке. Второй - 
18 мая 2019, 04:11
Волга «потеряла» воду

Волга «потеряла» воду

Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в 
16 мая 2019, 12:07
В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Сызранском районе области, около села Усинское полицейские задержали двух браконьеров. Правоохранители выехали в рейд на берег Тишерека, где и нашли двух нарушителей 41 и 45 лет. Мужчины использовали запрещенное орудие лова - «косынку» и наловили окуней, уклейку, плотву и 
29 апреля 2019, 01:38
Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

В субботу, 27 апреля, с 10:00 на водоемах Самарской области будет проходить акция «Волга без сетей». Активисты и представители надзорных органов очистят реки от незаконно установленных сетей, бредней, экранов. По традиции, за 5-6 часов из воды достанут более 400 запрещенных 
24 апреля 2019, 10:45
Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

На Волге в районе Самары начал постепенно подниматься уровень воды, информирует Жигулевская ГЭС. 22 апреля на гидрообъекте открыли водосливную плотину. В ближайшие дни пропуск воды будет увеличиваться и достигнет максимума к 27 апреля. Затворы поднимаются медленно, чтобы не навредить рыбе. 
23 апреля 2019, 08:21
Пришла «большая вода»: 22 апреля откроют водосливную плотину на Жигулевской ГЭС

Пришла «большая вода»: 22 апреля откроют водосливную плотину на Жигулевской ГЭС

22 апреля на Жигулевской ГЭС откроют водосливную плотину. В настоящее время в бассейне Куйбышевского водохранилища началось половодье. На сегодняшний день свободный объем водохранилища достигает 9,5 млрд кубометров. Это почти на 7 процентов больше, чем в прошлом году. Следовательно, от «лишней 
20 апреля 2019, 02:42
В водоемах Самарской области массово гибнет рыба

В водоемах Самарской области массово гибнет рыба

В Самарской области рыбаки и подводные охотники зафиксировали экологическое ЧП сразу на нескольких реках, впадающих в Волгу. По информации из городских пабликов Самары, Сызрани и Новокуйбышевска, в минувшие выходные, после схода льда на Татьянке, Криуше, Сухой Самарке и в прилегающих 

9 апреля 2019, 12:52
Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин

Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин

В Сызрани с каждым днем все меньше рыбаков сидят у лунок в тех местах, где сохранился лед, ведь сейчас это небезопасно и провалиться можно запросто. Однако один из любителей рыбалки ездил в воскресенье, 31 марта, с женой на Тишерек, что 
1 апреля 2019, 05:30
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