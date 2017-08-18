|
В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра
Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.
Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно марки Тойота) совершил …
|
18 августа 2017, 11:27
|
Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»
Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у …
|
15 августа 2017, 11:34
|
Внимание, розыск!
|
15 августа 2017, 12:04
|
4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса
Необычное для нашей местности судно было замечено сегодня, 14 августа, на причале Сызранского речного порта.
Туда зашла яхта люкс-класса «Посейдон 777» проекта Azimut-80, пишет КТВ-Луч.
Как указывается на сайте производителя, яхта имеет длину 25 метров и водоизмещение …
|
14 августа 2017, 10:57
|
Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта
Рыбу рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а …
|
24 июля 2017, 04:13
|
Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки
|
16 мая 2017, 07:25
|
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед
|
30 марта 2017, 11:05
|
Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы
Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский …
|
15 февраля 2017, 12:51