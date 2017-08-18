12
37
49
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
        d8888      d8888          d8888  888    d8P          d8888  888    888           
       d88888     d8P888         d88888  888   d8P          d88888  888    888           
      d88P888    d8P 888        d88P888  888  d8P          d88P888  888    888           
     d88P 888   d8P  888       d88P 888  888d88K          d88P 888  8888888888  88888b.  
    d88P  888  d88   888      d88P  888  8888888b        d88P  888  888    888  888 "88b 
   d88P   888  8888888888    d88P   888  888  Y88b      d88P   888  888    888  888  888 
  d8888888888        888    d8888888888  888   Y88b    d8888888888  888    888  888  888 
 d88P     888        888   d88P     888  888    Y88b  d88P     888  888    888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно марки Тойота) совершил 
18 августа 2017, 11:27
Сызрань снова

Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»

Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у 
15 августа 2017, 11:34
Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, 

15 августа 2017, 12:04
4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса

4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса

Необычное для нашей местности судно было замечено сегодня, 14 августа, на причале Сызранского речного порта.
 
Туда зашла яхта люкс-класса «Посейдон 777» проекта Azimut-80, пишет КТВ-Луч.

Как указывается на сайте производителя, яхта имеет длину 25 метров и водоизмещение 
14 августа 2017, 10:57
Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта

Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта

Рыбу  рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес  пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а 

24 июля 2017, 04:13
Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

В прошедшие выходные команда сызранских рыбаков «Волжский трофей» приняла участие в соревнованиях по поплавочной ловле в Кузнецком районе на базе «У Ильича». В турнире участвовали 22 рыбака и рыбачки, в том числе 5 представителей Сызрани.

Ловля проходила на озере 
16 мая 2017, 07:25
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла.  Окруженные тонким 

30 марта 2017, 11:05
Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский 

15 февраля 2017, 12:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна