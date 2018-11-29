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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов
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28 ноября 2018, 01:12
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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В Самарской области под лед ушла легковушка
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27 ноября 2018, 03:10
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В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки
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26 ноября 2018, 05:23
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В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни
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26 ноября 2018, 08:33
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Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров
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23 ноября 2018, 08:33
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Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров
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22 ноября 2018, 04:32