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Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Стали известны результаты исследования находки, сделанной у села Кашпир в районе Сызрани. В 2012 году сотрудник местного краеведческого музея Александр Евграфов обнаружил на берегу Волги крупную кость весом 7 килограммов и длиной 25 сантиметров. Информация о новом экспонате не оглашалась 
6 марта 2017, 11:42
Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой 
5 марта 2017, 06:39
В Сызрани 15 девушек захотели стать военнослужащими

В Сызрани 15 девушек захотели стать военнослужащими

Городскому военкомату пришлось заказать большой автобус, чтобы доставить сызранцев на областную военно-врачебную комиссию.
 
В Сызрани 50 молодых людей – 15 девушек и 35 юношей - изъявили желание поступить в военные вузы в этом году, пишет «КТВ Луч». Городскому 
5 марта 2017, 04:55
Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения

Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения

Как уже сообщала ТЕРРА, Жанна Зуйкова из Сызрани получила звание лучшего почтальона страны по итогам 2016 года. Она стала победительницей конкурса, который проводила «Почта России» среди своих сотрудников. Жанна носит почту в Сызрани уже 7-ой год и знает свое дело, 
4 марта 2017, 05:30
Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами

Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами

Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
В процессе исследований они установили, что животные отрицательно оценивали того человека, который неадекватно поступал по отношению к другим людям. При этом 

14 февраля 2017, 02:08
На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей

На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей

В Жигулевске потратят 1 миллион рублей на отлов бездомных животных, сообщается в документах очередного тендера на портале госзакупок. На средства городской казны подрядчику следует отловить 450 собак. Каждая обойдется бюджету в 2 тысячи 200 рублей. Согласно техазаданию, исполнитель заказа должен 

9 февраля 2017, 05:15
Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим

Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим

Ученые подкорректировали сведения о сопоставлении возраста собак и людей. Согласно недавним исследования, один год этого животного соответствует 15 годам человека.
К своему выводу специалисты пришли после продолжительного изучения четвероногих друзей. В частности, было опровергнуто прежнее утверждение, согласно которому расчет производился 

2 февраля 2017, 05:58
Ученые: Кошки не уступают собакам по уму

Ученые: Кошки не уступают собакам по уму

Ученые из Японии утверждают, что кошки по уму не уступают собакам. Они способны запоминать детали окружающего мира и в перспективе применять данную информацию.
К своим исследованиям ученые привлекли 49 домашних кошек. Целью тестирования была проверка воспоминаний животных о том, из 

26 января 2017, 10:09
В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В пятницу, 11 ноября, в 10 часов 32 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре в Куйбышевском районе. К месту ЧП направили две пожарные машины, сообщили у ГУ МЧС России по Самарской области.

В поселке Песчаная Глинка на дороге к кладбищу 

11 ноября 2016, 03:47
Безработный самарец выманил у дочери умершего деньги за хранение трупа

Безработный самарец выманил у дочери умершего деньги за хранение трупа

На 29-летнего жителя Самарской области завели уголовное дело по статье "мошенничество". Безработный мужчина обманом получил от соседки деньги за хранение тела ее умершего отца.

«Самарец уверил дочь умершего соседа в необходимости оплаты услуг по хранению трупа в морге ГБУЗ СО «Городская 

10 ноября 2016, 12:24
В Новокуйбышевске после пожара в дачном доме нашли тело мужчины

В Новокуйбышевске после пожара в дачном доме нашли тело мужчины

В ночь на 19 октября в Новокуйбышевске произошел пожар в дачном доме на улице Железнодорожной. Есть погибший, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 1 час 21 минуту. К месту ЧП направили две пожарные 

19 октября 2016, 11:53
Полиция Самары устанавливает обстоятельства гибели 49-летнего мужчины

Полиция Самары устанавливает обстоятельства гибели 49-летнего мужчины

В понедельник, 17 октября, в Самаре в квартире дома по проспекту Карла Маркса нашли труп мужчины. «С внешними признаками насильственной смерти», указано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области. Информация об обнаружении тела поступила в отдел полиции №3 около 

17 октября 2016, 04:21
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