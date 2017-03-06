Труп 79-летнего сызранца нашли в частном доме на улице Декабристов в субботу, 4 марта. Он был обезглавлен. По предварительным данным, мужчина скончался неделю назад. В течение недели тело грызли собаки, жившие на территории участка погибшего. Силовикам предстоит провести проверку, из-за чего наступила смерть, после чего будет принято решение – возбуждать уголовное дело или нет.
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Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото
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6 марта 2017, 11:42
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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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В Сызрани 15 девушек захотели стать военнослужащими
Городскому военкомату пришлось заказать большой автобус, чтобы доставить сызранцев на областную военно-врачебную комиссию.
В Сызрани 50 молодых людей – 15 девушек и 35 юношей - изъявили желание поступить в военные вузы в этом году, пишет «КТВ Луч». Городскому …
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5 марта 2017, 04:55
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Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения
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4 марта 2017, 05:30
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Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами
Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
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14 февраля 2017, 02:08
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На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей
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9 февраля 2017, 05:15
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Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим
Ученые подкорректировали сведения о сопоставлении возраста собак и людей. Согласно недавним исследования, один год этого животного соответствует 15 годам человека.
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2 февраля 2017, 05:58
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Ученые: Кошки не уступают собакам по уму
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26 января 2017, 10:09
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В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины
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11 ноября 2016, 03:47
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Безработный самарец выманил у дочери умершего деньги за хранение трупа
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10 ноября 2016, 12:24
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В Новокуйбышевске после пожара в дачном доме нашли тело мужчины
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19 октября 2016, 11:53
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Полиция Самары устанавливает обстоятельства гибели 49-летнего мужчины
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17 октября 2016, 04:21