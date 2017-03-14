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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

Оперативники самарского управления ФСБ накануне пресекли деятельность незаконной нефтебазы в селе Узюково в 17 километрах от Тольятти. Там на территории промышленной площадки оказались размещены сразу 16 нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой 

10 марта 2017, 04:43
В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самарской области по ходатайству ФСБ отстранили от должности замминистра имущественных отношений региона Антона Бекина. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Речь идет о злоупотреблениях на госпредприятии "Стройконтроль", обнаруженные проверкой нарушения в котором Бекин дал 

3 марта 2017, 11:11
В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист

В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист

В поселке Усть-Кинельский задержан вновь обращенный мусульманин, завербованный эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации Исламское государство.

19-летний юноша готовился провести теракт в отношении  правоохранительных структур региона и был обезврежен в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудников Федеральной службы безопасности. Он 
27 февраля 2017, 11:07
Доцента Самарского медуниверситета подозревают в получении взятки

Доцента Самарского медуниверситета подозревают в получении взятки

В Самаре на доцента кафедры Самарского государственного медицинского университета завели уголовное дело. Женщину подозревают в получении взятки – 20 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в январе 2017 года. По версии следователей, подозреваемая получила от студента  деньги за 

1 февраля 2017, 03:21
В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре ликвидирован подпольный цех по производству огнестрельного оружия. Оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности стало известно, что двое умельцев в столице губернии занимаются переделкой массогабаритных макетов в боевые единицы. Двоюродные братья, один из которых трудился рабочим на станции технического 

18 января 2017, 09:46
Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

9 лет колонии и штраф 100 миллионов рублей. Такой приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову вынес Автозаводский районный суд.
21 декабря 2016, 12:14
Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд

Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд

По версии следствия, они требовали с уборщиков почти два миллиона рублей.
Заместитель начальника самарской таможни Дмитрий Игонин вместе с заместителем начальника отдела тылового обеспечения Андреем Левкиным отправятся на скамью подсудимых по обвинению в вымогательстве взятки на сумму один миллион 940 

15 декабря 2016, 02:31
Виновных в отсутствии тепла будет искать Ростехнадзор

Виновных в отсутствии тепла будет искать Ростехнадзор

Постановлением федерального правительства Ростехнадзор отныне обязан расследовать все аварии, из-за которых теплоснабжение отсутствовало более 24 часов. Надзорное ведомство должно устанавливать причины ЧП в течение 20 дней. В особых случаях этот срок может быть продлен. Добавим, в начале октября в Госдуму 
21 октября 2015, 05:13
Ростехнадзор в суде добивается закрытия движения по Кировскому мосту в Самаре

Ростехнадзор в суде добивается закрытия движения по Кировскому мосту в Самаре

Кировский мост, ставший еще одним въездом в город, оказался причиной спора Ростехнадзора и областного минтранса. Надзорное ведомство просит приостановить движение по объекту до тех пор, пока его официально не введут в эксплуатацию. Процесс затормозился из-за банкротства генподрядчика - компании «Волгоспецстрой», аффилированной 
9 июня 2015, 04:27
Владимир Гутенев награжден медалью Ростехнадзора

Владимир Гутенев награжден медалью Ростехнадзора

За заслуги в решении задач, возложенных на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев согласно приказу главы ведомства Алексея Алешина награжден юбилейной медалью «295 лет» Федеральной службы 

21 января 2015, 08:02
В Самарской области на подпольном НПЗ произошел разлив нефти

В Самарской области на подпольном НПЗ произошел разлив нефти

В Кинельском районе обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. На месте побывали сотрудники полиции, прокуратуры, Ростехнадзора и Росприроднадзора. На территории предприятия расположено 20 емкостей, каждая объемом 60 кубометров. Половина из них заполнена нефтью. Есть и установка по ее переработке. Судя по записям 

22 августа 2013, 12:03
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