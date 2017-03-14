Госинспектор Ростехнадзора задержан оперативниками ФСБ за взятку. Он, используя служебное положение, потребовал 30 тысяч рублей у собственника будущего торгового центра в Сызрани за то, чтобы не указывать в отчете известные обоим нарушения нормативных требований при проведении пуско-наладочных работ на объекте по улице Горной. Таким образом, центр мог быть сдан в эксплуатацию в короткие сроки. В тот же день инспектор получил требуемую сумму и был задержан с поличным.
Следственным отделом по Сызрани, на основании представленных оперативниками ФСБ материалов, возбуждено уголовное дело по второй части статьи 290 Уголовного кодекса. Его сопровождение ведется управлением Федеральной службы безопасности. Инспектору может грозить штраф, в 60 раз превышающий сумму взятки. В его случае это 1 миллион 800 тысяч рублей. Либо лишение свободы на срок до шести лет.
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