В Кинельском районе обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. На месте побывали сотрудники полиции, прокуратуры, Ростехнадзора и Росприроднадзора. На территории предприятия расположено 20 емкостей, каждая объемом 60 кубометров. Половина из них заполнена нефтью. Есть и установка по ее переработке. Судя по записям …