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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф за нарушение требований рекламного законодательства, которое выявили после концерта в Сызрани, сообщило Самарское УФАС. Речь идет о выступлении в ноябре 2015 года. Перед зрителями выступил солист коллектива Александр Дроздов. Однако на афишах и на 

28 декабря 2017, 12:43
В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе 

27 декабря 2017, 10:25
С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
Как отмечается в распоряжении, включать мигалки следует лишь в процессе движения автобуса. Вместе с тем, новшество подразумевает 

27 декабря 2017, 10:10
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
27 декабря 2017, 09:27
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились 

27 декабря 2017, 09:09
В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня 

26 декабря 2017, 04:43
В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном 
23 декабря 2017, 04:47
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как 

19 декабря 2017, 10:20
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям

В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям

Многодетные семьи Самарской области могут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. В среду областной кабмин изменил нормативы, по которым рассчитываются субсидии тем, у кого есть трое и более детей. Правда, полагаться они будут лишь тем, у кого среднедушевой доход не превышает 

13 декабря 2017, 09:08
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
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