В Сызрани семья с детьми не могла попасть домой. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел по адресу: Нефтебазная, 3.
«Дети 12 и семи лет после школы пошли гулять на улицу и, вероятно, потеряли ключи. Когда пришли взрослые, у них ключей от квартиры не было. Не взяли, потому что были уверены – дети откроют им дверь», - рассказали в аварийно-спасательной службе.
Спасатели решили замок на входной двери не ломать. Они взобрались на этаж по пожарной лестнице, и попали в квартиру через окно. Изнутри открыли дверь, и семья смогла попасть домой.
|
ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани
|
28 декабря 2017, 12:43
|
В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
|
27 декабря 2017, 10:25
|
С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками
На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
|
27 декабря 2017, 10:10
|
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»
|
27 декабря 2017, 09:27
|
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились …
|
27 декабря 2017, 09:09
|
В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента
В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня …
|
26 декабря 2017, 04:43
|
В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника
Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном …
|
23 декабря 2017, 04:47
|
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
|
21 декабря 2017, 09:39
|
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков
|
19 декабря 2017, 10:20
|
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах
«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.
«В …
|
18 декабря 2017, 02:24
|
В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям
|
13 декабря 2017, 09:08
|
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте
Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
Выяснилось, …
|
13 декабря 2017, 03:44