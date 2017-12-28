Многодетные семьи Самарской области могут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. В среду областной кабмин изменил нормативы, по которым рассчитываются субсидии тем, у кого есть трое и более детей. Правда, полагаться они будут лишь тем, у кого среднедушевой доход не превышает …