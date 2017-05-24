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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных 

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В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

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В Самарской области изъяли 459 декалитров алкоголя

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16 мая 2017, 10:47
Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

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Задержанный заявил полицейским, что сверток нашел случайно. А понял, что находка в пакете - наркотик, решил 

16 мая 2017, 04:06
Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

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Волга в этом районе каждой весной широко разливается. Двое приятелей решили порыбачить на одном из островов, и отправились в путь на резиновой лодке. Неожиданно для мужчин 

15 мая 2017, 03:20
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В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

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Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
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«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму

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26 февраля 2017, 04:50
Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
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В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

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24 января 2017, 05:36
В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Интернете на одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей появилось необычное предложение – автомобиль «Нива» («ВАЗ-2121») 1980 года выпуска. Владелец готов его продать за 5 миллионов рублей.

«Пробег 200 километров, новые (не реставрированный), ранний выпуск, данный автомобиль в 
19 января 2017, 06:56
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