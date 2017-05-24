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В Саратове задержали двух серийных воровок из Сызрани
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24 мая 2017, 07:34
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Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани
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24 мая 2017, 07:03
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В Сызрани ошарашенные водители объезжали 3-х женщин, вставших «побазарить» посередине дороги
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23 мая 2017, 08:07
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Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии
На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона …
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23 мая 2017, 07:48
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Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки
Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным …
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19 мая 2017, 07:34
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В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских
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19 мая 2017, 11:32
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В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале
Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в …
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19 мая 2017, 07:22
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В Самарской области изъяли 459 декалитров алкоголя
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16 мая 2017, 10:47
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Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь
В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
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16 мая 2017, 04:06
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Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку
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15 мая 2017, 03:20
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В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада
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12 мая 2017, 12:59
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Самарец 9 часов просидел на перилах балкона
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10 мая 2017, 10:48
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«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму
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26 февраля 2017, 04:50
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед
В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно …
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24 января 2017, 05:36
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56