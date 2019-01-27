В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей Появилась информация об уникальном рабочем месте специально для котов в Нижнем Новгороде. Домашний питомец сможет получать более 20 тысяч рублей.

Усатый работник окажется желанным гостем в одной из строительных фирм. При этом к соискателю предъявляются определенные требования. Он должен адекватно …