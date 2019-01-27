10
24
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей

Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей

Сотрудники прокуратуры Исаклинского района области выясняют подробности случая жестокого обращения с животным. Во время расследования им удалось узнать, что местный житель в присутствии нескольких детей жестоко избил деревянной палкой собаку. Четвероногая питомица принадлежала его маленькой племяннице, а повод для недовольства 
17 июля 2018, 08:44
Заплатят за питомцев: Готовится законопроект о платной регистрации домашних животных

Заплатят за питомцев: Готовится законопроект о платной регистрации домашних животных

В Государственной Думе разработали законопроект об учете и идентификации домашних питомцев. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.
Данный документ собираются представить к рассмотрению. По словам экспертов, закон 

9 октября 2017, 10:09
В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

Появилась информация об уникальном рабочем месте специально для котов в Нижнем Новгороде. Домашний питомец сможет получать более 20 тысяч рублей.
Усатый работник окажется желанным гостем в одной из строительных фирм. При этом к соискателю предъявляются определенные требования. Он должен адекватно 

21 августа 2017, 05:33
Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
Специализированная одежда для четвероногих производится для 

14 июня 2017, 08:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх