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Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей
Сотрудники прокуратуры Исаклинского района области выясняют подробности случая жестокого обращения с животным. Во время расследования им удалось узнать, что местный житель в присутствии нескольких детей жестоко избил деревянной палкой собаку. Четвероногая питомица принадлежала его маленькой племяннице, а повод для недовольства …
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17 июля 2018, 08:44
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Заплатят за питомцев: Готовится законопроект о платной регистрации домашних животных
В Государственной Думе разработали законопроект об учете и идентификации домашних питомцев. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.
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9 октября 2017, 10:09
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В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей
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21 августа 2017, 05:33
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Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных
Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
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14 июня 2017, 08:19
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