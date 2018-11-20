10
05
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики  сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа. 
 
- По предварительным данным смерть работника наступила 
20 ноября 2018, 09:27
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
В блогах: Самара на контрасте...

В блогах: Самара на контрасте...

Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для 
20 ноября 2018, 05:24
Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре

Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре

19 ноября в Самаре произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Женщина за рулем арендованного «Хендэ Соляриса» двигалась по улице Ульяновской. Там она столкнулась с «Рено Дастер», а после этого врезалась в дерево. Уточняется, что авария обошлась без пострадавших.
20 ноября 2018, 03:41
«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада 
20 ноября 2018, 02:02
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

В Самарской области на сегодняшний день более миллиона жителей региона, в том числе почти 300 тысяч детей вакцинированы от гриппа, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1 млн 600 тысяч доз препарата для 
16 ноября 2018, 11:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх