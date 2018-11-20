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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом
Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа.
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20 ноября 2018, 09:27
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В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
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20 ноября 2018, 05:44
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В блогах: Самара на контрасте...
Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для …
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20 ноября 2018, 05:24
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Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре
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20 ноября 2018, 03:41
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«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек
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20 ноября 2018, 02:02
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
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19 ноября 2018, 04:04
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Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа
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16 ноября 2018, 11:07