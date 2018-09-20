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В блогах: 5 лет назад разогнали рынок на Аэродромной/Авроре. Что там теперь?
Самарец Дмитрий Стародубцев подвел в Фейсбуке итоги скандального разгона рынка на Аэродромной/Авроре. "Прошло 5 лет. Жратвой торгуют всё равно. Только не из киосков, а с лотков или ГАЗелей. Хоть так. Вьетнамцы как торговали своими джинсами и прочим шмотьём, так …
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19 сентября 2018, 07:34
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В Самаре не хватает кондитеров и слесарей
Депутаты городской думы и члены Общественного совета и молодежного парламента при городской думе провели выездное совещание на Самарском булочно-кондитерском комбинате. Одним из поводов стал нарастающий дефицит квалифицированных кадров на предприятии.
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19 сентября 2018, 09:07
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Самарцам покажут первый учебник математики, изданный 315 лет назад
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17 сентября 2018, 12:17
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В блогах: в Октябрьске сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницу
Людмила Солдатова поделилась в сообществе «Самарский край» соцсети «Фейсбук» историей о том, как в Октябрьске инспекторы ГИБДД помогли доставить ребенка в больницу. Экипаж ГАИ, патрулируя улицы города, заметил автомобиль «KIO», который ехал с включенной "аварийкой". Водитель рассказал, что …
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13 сентября 2018, 08:14