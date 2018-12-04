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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты единогласно утвердили главой города Владимира Фомина.
 
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.

Ранее до 
4 декабря 2018, 08:34
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В блогах: в Самаре появится проект

В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"

Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - 
4 декабря 2018, 07:44
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости 
4 декабря 2018, 01:59
В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении  мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его  родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, 
30 ноября 2018, 11:36
Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
В Самаре поймали пьяного таксиста

В Самаре поймали пьяного таксиста

Рано утром в воскресенье, 21 октября, в Самаре задержали пьяного водителя по информации активистов «Ночного Патруля». Примерно в пять часов утра очевидцы заметили автомобиль, принадлежащий одному из автопарков такси областной столицы. Его шофер несколько раз подъезжал к круглосуточному магазину 
22 октября 2018, 08:58
В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.

Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км 
27 августа 2018, 01:30
Езда на такси может стать накладнее

Езда на такси может стать накладнее

Таксистов могут обязать страховать ответственность перед пассажирами. Соответствующие поправки в профильный закон рекомендовал принять комитет Госдумы. Цена нового "полиса" для одной машины может составить до 5 тысяч рублей в год. По оценкам экспертов, это увеличит стоимость поездки в среднем на 

16 июля 2018, 09:35
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