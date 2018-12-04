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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты единогласно утвердили главой города Владимира Фомина.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05
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В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"
Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - …
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4 декабря 2018, 07:44
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Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области
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4 декабря 2018, 05:54
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Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской
Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения …
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4 декабря 2018, 05:26
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В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки
В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости …
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4 декабря 2018, 01:59
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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам
Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, …
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30 ноября 2018, 11:36
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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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В Самаре поймали пьяного таксиста
Рано утром в воскресенье, 21 октября, в Самаре задержали пьяного водителя по информации активистов «Ночного Патруля». Примерно в пять часов утра очевидцы заметили автомобиль, принадлежащий одному из автопарков такси областной столицы. Его шофер несколько раз подъезжал к круглосуточному магазину …
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22 октября 2018, 08:58
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В Токио начали ездить беспилотные такси
В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.
Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км …
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27 августа 2018, 01:30
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Езда на такси может стать накладнее
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16 июля 2018, 09:35