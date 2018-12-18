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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай
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18 декабря 2018, 10:46
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В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе
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18 декабря 2018, 08:15
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В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч
Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и …
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17 декабря 2018, 10:46
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Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела
Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
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14 декабря 2018, 10:45
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Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали
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14 декабря 2018, 05:42
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«Жемчужной реки» больше нет: более 1000 человек стали заложникам ситуации
Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров сведения об ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ». Свою деятельность они осуществляли с использованием названия «Жемчужная река». Такое решение принято из-за невозможности исполнения компаниями обязательств по договорам.
Напомним, 8 декабря стало …
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13 декабря 2018, 08:46
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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15