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Материалы по теме:

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В понедельник вечером, 17 декабря, в областной столице произошла нестандартная авария. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись трамвай, следовавший по маршруту №15, и «Нива». Оба транспортных средства были повреждены, у отечественной машины разбита вся передняя часть. 
18 декабря 2018, 10:46
В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Кировском районе Самары нашли очередной игровой салон. Ранее, 14 декабря, сотрудники прокуратуры и полиции побывали с выездной проверкой на улице Свободы. В доме №161 работало игорное заведение. В помещении находились 9 компьютеров, на которых была установлена специальная программа. Деньги 
18 декабря 2018, 08:15
В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и 
17 декабря 2018, 10:46
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Сотрудники МВД России задержали жителя Самары, который подозревается в мошенничестве.

- Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее 
14 декабря 2018, 05:42
«Жемчужной реки» больше нет: более 1000 человек стали заложникам ситуации

«Жемчужной реки» больше нет: более 1000 человек стали заложникам ситуации

Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров сведения об ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ». Свою деятельность они осуществляли с использованием названия «Жемчужная река». Такое решение принято из-за невозможности исполнения компаниями обязательств по договорам.

Напомним, 8 декабря стало 
13 декабря 2018, 08:46
В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
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