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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около восьми часов утра на улице Радиозаводской. Автомобиль «ВАЗ 21213» наехал на 8-летнего мальчика. По данным полицейских, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу. 
5 апреля 2017, 09:36
В Самаре возле Дома Печати столкнулись три иномарки: пострадал мужчина

В Самаре возле Дома Печати столкнулись три иномарки: пострадал мужчина

Сотрудники самарского ГИБДД выясняют обстоятельства вечерней аварии на улице Авроры, в районе Дома печати. Как передает ГУ МВД по Самарской области, там примерно в 19:45 столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, участниками аварии стали водители «Субару», «Рено Симбл» и «Фольксваген». 

4 апреля 2017, 11:08
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

В другой группе "ВК" - "Интересная СЫЗРАНЬ" - поведали, как местная автоледи необычным способом решает проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
4 апреля 2017, 06:35
В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку

В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку

Правоохранительные органы Самары не нашли оснований для возбуждения дела в отношении автоледи, жестоко задавившей собаку на Южном проезде. Инцидент произошел 29 декабря прошлого года. На опубликованной в соцсетях видеозаписи с камер наблюдения видно, как медленно двигавшийся автомобиль «Пежо» белого цвета 
3 апреля 2017, 02:26
В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В субботу, 1 апреля, в Самаре в поселке Управленческий пострадала 27-летняя девушка. Инцидент произошел около 16 часов на улице Сергея Лазо. С балкона дома по улице Сергея Лазо на голову девушки упала металлическая конструкция размером примерно 70 на 70 сантиметров. 
3 апреля 2017, 10:40
В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина, 12-летнего мальчика сбила иномарка Nissan. Инцидент произошел в 19:45. Машиной управлял 69-летний мужчина. По данным полиции, подросток пересекал дорогу в неустановленном месте и без сопровождения взрослых. 

3 апреля 2017, 09:51
Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со 

2 апреля 2017, 06:29
Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

О происшествии на самарской остановке «Постников овраг» в соцсетях сообщил очевидец. На человека рухнул навес. Инцидент произошел в среду, 29 марта. Автор сообщения опубликовал фото с места происшествия.  

«Пострадала молодая девушка 18 лет. С травмами головы и ноги 
29 марта 2017, 05:26
В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" 
28 марта 2017, 05:37
В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В понедельник, 27 марта, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошло в 15:45 на Южном шоссе.

По версии полицейских, 35-летняя автоледи на «Приоре» при развороте нарушила правила перестроения и столкнулась с «Грантой». В ДТП пострадал 
28 марта 2017, 02:15
В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»

В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»

19-летняя Ксения Банникова поёт и играет на гитаре «каверы» популярных песен.
27 марта 2017, 06:20
В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, произошло крупное ДТП. Около 2 часов ночи на улице Мичурина Opel протаранил бетонный столб. По словам очевидцев, иномарка на большой скорости попала в яму на дороге. Из-за этого автоледи не 
26 марта 2017, 11:46
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