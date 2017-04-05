В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности маневра, и ее пассажирка выпала из салона. Сообщается, что она не была пристегнута ремнем безопасности.
Медики сообщили о пострадавшей в ГИБДД. На юную автоледи составили административный протокол. Ей грозит до 15 суток ареста, либо она может лишиться водительских прав на полтора года.
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