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Материалы по теме:

Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции 

29 июня 2018, 09:25
Школьный набор химика нашли в Самаре в заброшенном здании на Кирова

Школьный набор химика нашли в Самаре в заброшенном здании на Кирова

Вчера, 23 марта, около 15:00, в экстренные службы Самарской области поступило звонок о подозрительном предмете. В одном из строений в Коломенском переулке обнаружили непонятный чемоданчик. Речь идет о маленькой улочке, параллельной проспекту Кирова в районе его пересечения с улицей Нагорной. 
24 марта 2018, 03:52
Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.

На место выезжали МЧС, ОВО, 
31 декабря 2017, 04:09
Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря.  В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
 
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком 
13 декабря 2017, 10:49
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