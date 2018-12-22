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Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре
28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции …
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29 июня 2018, 09:25
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Школьный набор химика нашли в Самаре в заброшенном здании на Кирова
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24 марта 2018, 03:52
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Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей
Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.
На место выезжали МЧС, ОВО, …
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31 декабря 2017, 04:09
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Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре
Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря. В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком …
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13 декабря 2017, 10:49