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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек
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10 августа 2018, 10:48
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«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz
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10 августа 2018, 09:54
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Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области
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10 августа 2018, 09:39
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В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области
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10 августа 2018, 09:30
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За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по …
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9 августа 2018, 04:20
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Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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8 августа 2018, 04:53
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В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант …
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8 августа 2018, 12:58
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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке
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2 августа 2018, 05:07
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В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому
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2 августа 2018, 01:03
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В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило …
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1 августа 2018, 10:32