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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

В пятницу, 10 августа, в областной столице произошла авария с участием общественного транспорта. Напротив дома № 196 по улице Ташкентской в Кировском районе, напротив областной больницы имени Середавина столкнулись трамвай, курсировавший по маршруту № 24 и малолитражка Daewoo Matiz.
10 августа 2018, 09:54
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В Самарской области раскрыто убийство 23-летнего парня на озере Костыли. Тело молодого человека нашли водолазы. Следователям 63-го региона помогали коллеги из Москвы, их привлекли к делу после анонимной жалобы в центральный аппарат СК России. Уголовное дело тут же было взято 
10 августа 2018, 09:30
За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по 
9 августа 2018, 04:20
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки подозреваемому - 23-летнему Николаю Захарову.

Напомним, что малышка пропала вечером 20 июля. Она гуляла с братом-подростком, но в какой-то момент исчезла из его поля зрения. В тот же вечер поиски ребенка 
8 августа 2018, 04:53
В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант 
8 августа 2018, 12:58
В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении сотрудника ФКУ ИК-10 регионального УФСИН. По версии следствия, 26 июля на одной из баз отдыха в поселке Красная Глинка начальник отдела по воспитательный работе с осужденными колонии № 10 
2 августа 2018, 05:07
В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти сотрудники спецслужб задержали двух местных жителей, которых подозревают в попытке дать солидную взятку. Один из них работает рекламным агентом, а второй — директором местной ООО. Эти люди узнали, что в офисе одной из коммерческих тольяттинских фирм проводились оперативные 
2 августа 2018, 01:03
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
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