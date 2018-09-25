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Материалы по теме:

В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам

В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью 
25 сентября 2018, 10:45
В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, 
25 сентября 2018, 10:06
В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

С минуты молчания началось первое заседание осенней сессии Самарской губернской думы. Депутаты почтили память Виктора Сазонова. Он возглавлял думу на протяжении последних 17 лет, и, даже когда в апреле стало известно о его тяжелой болезни, многие верили, что он и 
25 сентября 2018, 09:08
В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»

В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»

В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку 
25 сентября 2018, 08:51
В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В понедельник, 24 сентября, на станции Яблочная пенсионер едва не погиб, попав под поезд. В половине десятого утра 81-летний житель областной столицы переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. В этот момент ехала электричка, она задела пенсионера. Пострадавший был доставлен в 
25 сентября 2018, 08:24
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.

Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. 
24 сентября 2018, 06:05
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
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