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Материалы по теме:

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в первом чтении. Сейчас в 
14 марта 2019, 10:53
В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
14 марта 2019, 10:30
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё 
14 марта 2019, 09:54
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и 
13 марта 2019, 05:06
В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры

В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры

В областной столице не выдержала тяжести снега и рухнула крыша ангара на улице Авроры, около дома № 114А. На фотоснимке очевидца видно, что кровля складского помещения обрушилась ровно наполовину, на оставшейся части вовсю идет уборка, рабочие чистят снег. Отметим, 
13 марта 2019, 04:42
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

Во вторник утром, 12 марта, во время снегопада иномарка Hyundai Solaris сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в жилой зоне на улице 70 лет Октября в Автограде. После столкновения пострадавшая выжила, но ей потребовалась помощь врачей, сообщили в отделе 
13 марта 2019, 08:45
Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

В Новокуйбышевске полицейские выясняют детали массовой аварии. Около пяти часов вечера 11 марта 39-летняя автоледи выезжала на иномарке «Форд Фьюжн» с прилегающей территории на улице Промышленности. Женщина не уступила дорогу другой машине и врезалась в «Ладу Весту», которая ехала со 
12 марта 2019, 09:09
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Оттепель и затяжные дожди продолжают подкидывать сюрпризы — в одном из классов общеобразовательной школы № 152 на улице Советской Армии с потолка капает вода, видимо протекает крыша. Видео водного потока горожане разместили в соцсетях. 
 
- Настоящий дождь, приходится подставлять ведра 
12 марта 2019, 12:09
В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

Рано утром во вторник, 12 марта, в Самаре произошла авария на пересечении проспекта Металлургов и улицы Металлистов. Как рассказали в соцсетях очевидцы, под колеса автомобиля Lada Priora попали два пешехода. По предварительным данным, они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. 
12 марта 2019, 09:39
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
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