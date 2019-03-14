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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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В Тольятти стартует Startup Tour 2019
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14 марта 2019, 10:30
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В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф
В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». …
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14 марта 2019, 10:19
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Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?
В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё …
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14 марта 2019, 09:54
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры
В областной столице не выдержала тяжести снега и рухнула крыша ангара на улице Авроры, около дома № 114А. На фотоснимке очевидца видно, что кровля складского помещения обрушилась ровно наполовину, на оставшейся части вовсю идет уборка, рабочие чистят снег. Отметим, …
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13 марта 2019, 04:42
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка
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13 марта 2019, 08:45
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Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка
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12 марта 2019, 09:09
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Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
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12 марта 2019, 12:09
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В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»
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12 марта 2019, 09:39
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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