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В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора
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18 августа 2017, 10:55
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Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»
Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у …
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15 августа 2017, 11:34
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Внимание, розыск!
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15 августа 2017, 12:04
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4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса
Необычное для нашей местности судно было замечено сегодня, 14 августа, на причале Сызранского речного порта.
Туда зашла яхта люкс-класса «Посейдон 777» проекта Azimut-80, пишет КТВ-Луч.
Как указывается на сайте производителя, яхта имеет длину 25 метров и водоизмещение …
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14 августа 2017, 10:57
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Госфинконтроль уличил самарский драмтеатр в нарушении расходования бюджетных средств
Самарский академический театр драмы уличили в нарушениях при расходовании бюджетных средств. Проверку провел областной Госфинконтроль. Выяснилось, что неэффективно использован почти миллион рублей. 118 тысяч пошли на генеральную уборку квартиры, переданной одному из работников театра. 160 тысяч получила Александра Гвоздкова, дочь …
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7 октября 2015, 05:47