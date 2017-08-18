В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора Набережная в районе железнодорожного моста над рекой Сызранкой – чистая! Об этом заявили в городской Федерации рыболовного спорта.



Субботник был проведен силами активистов федерации и с помощью комитета ЖКХ. Коммунальщики выделили пакеты для сбора мусора и перчатки. Кроме того, …