12
37
38
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888  888       8888888b.             8888888b.   88888888888  888      
 888  888       888   Y88b            888   Y88b      888      888      
 888  888       888    888            888    888      888      888      
 888  888       888   d88P  88888b.   888   d88P      888      88888b.  
 888  888       8888888P"   888 "88b  8888888P"       888      888 "88b 
 888  888       888 T88b    888  888  888             888      888  888 
 888  888       888  T88b   888  888  888             888      888  888 
 888  88888888  888   T88b  888  888  888             888      888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора

В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора

Набережная в районе железнодорожного моста над рекой Сызранкой – чистая! Об этом заявили в городской Федерации рыболовного спорта.
 
Субботник был проведен силами активистов федерации и с помощью комитета ЖКХ. Коммунальщики выделили пакеты для сбора мусора и перчатки. Кроме того, 
18 августа 2017, 10:55
Сызрань снова

Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»

Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у 
15 августа 2017, 11:34
Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, 

15 августа 2017, 12:04
4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса

4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса

Необычное для нашей местности судно было замечено сегодня, 14 августа, на причале Сызранского речного порта.
 
Туда зашла яхта люкс-класса «Посейдон 777» проекта Azimut-80, пишет КТВ-Луч.

Как указывается на сайте производителя, яхта имеет длину 25 метров и водоизмещение 
14 августа 2017, 10:57
Госфинконтроль уличил самарский драмтеатр в нарушении расходования бюджетных средств

Госфинконтроль уличил самарский драмтеатр в нарушении расходования бюджетных средств

Самарский академический театр драмы уличили в нарушениях при расходовании бюджетных средств. Проверку провел областной Госфинконтроль. Выяснилось, что неэффективно использован почти миллион рублей. 118 тысяч пошли на генеральную уборку квартиры, переданной одному из работников театра. 160 тысяч получила Александра Гвоздкова, дочь 
7 октября 2015, 05:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна