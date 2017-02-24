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В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей
О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет …
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24 февраля 2017, 12:35
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Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото
ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько …
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24 февраля 2017, 12:08
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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани
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23 февраля 2017, 10:55
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев
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20 февраля 2017, 03:41
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310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань
Средства выделены в качестве стимулирующих субсидий.
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20 февраля 2017, 11:06
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14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека
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15 февраля 2017, 10:26