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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную

В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей

О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
 
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет 
24 февраля 2017, 12:35
Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько 
24 февраля 2017, 12:08
Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Вчера, 22 февраля, в 21:23 в пожарную охрану Сызрани поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Проломной, передает ГУ МЧС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение выезжали 24 пожарных 

23 февраля 2017, 10:55
В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, 
21 февраля 2017, 09:58
В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более сорока пожарных. Как сообщают региональные агентства, информация о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном поступила 19 февраля в 23-35.
В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн 

20 февраля 2017, 03:41
310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань

310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань

Средства выделены в качестве стимулирующих субсидий.
По решению губернатора, финансовая поддержка ежегодно оказывается муниципалитетам и районам, достигающим целей, поставленных перед ними Правительством области. В частности, Сызрань перевыполнила план по производству собственной продукции. На какие проекты будут направлены субсидии, губернатору Николаю 

20 февраля 2017, 11:06
14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

В период с 06 утра 14 февраля до 06 утра 15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 пожаров, в которых погибло 2 человека, спасен 1 человек, сообщает управление МЧС  Самарской области. Так, 14 февраля в 17 час. 03 мин. 

15 февраля 2017, 10:26
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