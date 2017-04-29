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В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню
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23 апреля 2017, 07:11
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В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской
Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
Судя по видео, …
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23 апреля 2017, 04:59
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В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа
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23 апреля 2017, 04:11
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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился …
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22 апреля 2017, 05:10
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В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео
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23 июля 2016, 06:29
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Apple планирует приобрести «Формулу-1»
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14 июля 2016, 04:26
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Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети
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12 мая 2016, 04:01
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В блогах: Очередная стройка на месте детской площадки в Самаре
Блогер Анна Носова пожаловалась на "очередную стройку на месте детской площадки". "Во дворе на улице Дачной, рядом с домами №№ 74 и 72 по Пензенской, собираются возводить 16-этажный жилой дом. Однако, по мнению местных жителей, строительство на этом участке …
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30 марта 2016, 05:00
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В блогах: Секретная тренировочная база ДПС в Самаре
В сообществе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в нашем городе появилась "секретная тренировочная база ДПС". Неизвестные умельцы в одном из дворов построили детскую площадку в стиле российского МВД. Тут есть все - пост ГИБДД, патрульная машина и даже …
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9 февраля 2016, 09:38
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В блогах: Срочно осваиваем бюджет, НГ на носу...
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в поселке Мехзавод, 11-й квартал, только сейчас начали устанавливать детскую площадку. "Все лето детишки ждали и наконец дождались... А чего собственно ждали, хочется спросить? Понимаю. Хотели сделать детишкам сюрприз к Новому году. Вот сейчас …
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17 декабря 2015, 09:36
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Звезд автогонок пригласили на АвтоВАЗ
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8 декабря 2014, 02:58
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LADA Granta получит преимущества на этапе WTCC в Словакии
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25 апреля 2013, 04:36