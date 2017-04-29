11
56
59
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

Сегодня, 23 апреля, в поселке Новокашпирский под Сызранью произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 12:30.
 
К месту ЧП направили 

23 апреля 2017, 07:11
В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
 
Судя по видео, 
23 апреля 2017, 04:59
В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

Вчера, 22 апреля, вечером в Сызрани на улице Звёздной, дом №20, произошёл случай, шокировавший многих жильцов этого 9-этажного дома. Из окна одной из квартир, расположенной на 9-м этаже, выбросили клетку с морской свинкой. Несчастное животное упало на тротуар, где его 
23 апреля 2017, 04:11
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился 
22 апреля 2017, 05:10
В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В одном из дворов на улице Партизанской в Самаре рухнуло дерево. По словам жителей близлежащих домов, все случилось накануне, в пятницу. Дерево упало прямо на детскую площадку. По счастливой случайности, в этот момент на ней никого не оказалось. Жильцы рассказала, 
23 июля 2016, 06:29
Apple планирует приобрести «Формулу-1»

Apple планирует приобрести «Формулу-1»

Организаторы "Формулы-1" в последнее время несут очень большие убытки. Генеральный директор Formula One Group Берни Экклстоун из-за этого выставил на продажу 35% акций компании.
Свое желание приобрести данный пакет ценных бумаг обозначила корпорация Apple. Об этом заявил известный блогер Джо 

14 июля 2016, 04:26
Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети

Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети

В Интернете опубликовано видео первого этапа открытого Кубка Тольятти по автокроссу. Соревнования прошли в День Победы, 9 мая, на автодроме КВЦ ВАЗа, пишет видеоблогер Александр Карягин. Съемка осуществлялась с воздуха с помощью беспилотника.
Напомним, Карягин регулярно публикует видео, снятые с 

12 мая 2016, 04:01
В блогах: Очередная стройка на месте детской площадки в Самаре

В блогах: Очередная стройка на месте детской площадки в Самаре

Блогер Анна Носова пожаловалась на "очередную стройку на месте детской площадки". "Во дворе на улице Дачной, рядом с домами №№ 74 и 72 по Пензенской, собираются возводить 16-этажный жилой дом. Однако, по мнению местных жителей, строительство на этом участке 
30 марта 2016, 05:00
В блогах: Секретная тренировочная база ДПС в Самаре

В блогах: Секретная тренировочная база ДПС в Самаре

В сообществе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в нашем городе появилась "секретная тренировочная база ДПС". Неизвестные умельцы в одном из дворов построили детскую площадку в стиле российского МВД. Тут есть все - пост ГИБДД, патрульная машина и даже 
9 февраля 2016, 09:38
В блогах: Срочно осваиваем бюджет, НГ на носу...

В блогах: Срочно осваиваем бюджет, НГ на носу...

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в поселке Мехзавод, 11-й квартал, только сейчас начали устанавливать детскую площадку. "Все лето детишки ждали и наконец дождались... А чего собственно ждали, хочется спросить? Понимаю. Хотели сделать детишкам сюрприз к Новому году. Вот сейчас 
17 декабря 2015, 09:36
Звезд автогонок пригласили на АвтоВАЗ

Звезд автогонок пригласили на АвтоВАЗ

Во вторник, 9 декабря, Тольятти посетят звезды автогонок - пилоты Lada Sport WTCC Роб Хафф, Джеймс Томпсон и Михаил Козловский. Спортсмены побывают на АвтоВАЗе и встретятся с президентом компании Бу Андерссоном и другими топ-менеджерами концерна. Кроме того, гонщики побывают в 

8 декабря 2014, 02:58
LADA Granta получит преимущества на этапе WTCC в Словакии

LADA Granta получит преимущества на этапе WTCC в Словакии

27-28 апреля в Словакии команда LADA Sport Lukoil примет участие в третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе туринг WTCC. Соревнования пройдут на трассе Slovakia Ring, которая является одной из самых протяженных в Европе – длина круга составляет почти 6 км.
25 апреля 2013, 04:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна