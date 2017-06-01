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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.

По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для 
30 мая 2017, 10:50
В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

Сегодня в Сызрани днем прошла, пожалуй, первая в этом сезоне гроза. Ненастье с громом и молнией длилось около 20 минут. В районе улицы Декабристов еще и выпал град. Размер ледышек составил около 1-1,5 сантиметров. Спустя буквально 20 минут вновь выглянуло 
27 мая 2017, 01:55
В Сызрани на пляже утонула женщина

В Сызрани на пляже утонула женщина

Вчера обеспокоенные родственники 32-летней женщины обратились к спасателям и рассказали, что женщина пропала утром. Они нашли ее обувь на берегу пляжа в районе ДЭУ.
 
Спасатели выехали на место. Два часа длились поиски пропавшей. В результате тело было обнаружено водолазами 

27 мая 2017, 01:22
Сызрань вымирает?

Сызрань вымирает?

По итогам 2016 года численность населения Сызрани уменьшилась на 1300 человек и опустилась ниже психологической отметки в 175 тысяч жителей. Такие неутешительные данные приводятся в очередном отчете о социально-экономическом развитии города. Сейчас в Сызрани проживают 174 тысячи 23 человека. В 

25 мая 2017, 11:43
6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

Вчера, 6 января, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум выпавших осадков за историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщает Приволжский УГМС.
 
Предыдущее достижение от 6 января держалось с 1986 года. Тогда в Куйбышеве осадки зафиксировали на уровне 
7 января 2017, 02:56
На Самарскую область надвигается ледяной дождь

На Самарскую область надвигается ледяной дождь

Сегодня, 12 ноября, и завтра, информирует Росавтодор, в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской областях ожидается сильный мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Прогнозируются гололедные явления на автодорогах указанных 

12 ноября 2016, 02:25
В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
 
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось 
2 мая 2016, 09:42
На севере Китая 6 человек убило градом, еще 43 тысячи пострадали

На севере Китая 6 человек убило градом, еще 43 тысячи пострадали

Сегодня на севере КНР прошел сильнейший град размером более 2 сантиметров. 6 человек убито, еще более 43 тысяч пострадали, передает издание China News. Кроме того, природная стихия уничтожила урожай на 8 гектарах сельхозугодий. Аграрии уже оценили ущерб в 10 миллионов 
2 августа 2015, 07:57
На Украине прошел торнадо

На Украине прошел торнадо

Погодные аномалии не спешат покидать Евразию. После наводнения в Тбилиси и Сочи настоящий торнадо прошёл по Днепропетровской области 26 июня.

Смерч диаметром в 100 метров поднимал в воздух людей, деревья и даже рыбу из реки. Основной удар принял на 
29 июня 2015, 05:52
В Воронеже в результате сильного ливня затоплено 53 дома

В Воронеже в результате сильного ливня затоплено 53 дома

В четверг, 25 июня, поздно вечером в Воронеже прошел сильный ливень. В течение часа в городе выпало почти 40% месячной нормы осадков. В результате стихийного бедствия подтопленными оказались 53 дома.
 
По информации Воронежских спасателей, начиная с 22:35 в службу поступило 
26 июня 2015, 02:27
Крокодил и кабан спаслись после наводнения в Тбилиси

Крокодил и кабан спаслись после наводнения в Тбилиси

В столице Грузии продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения, обрушившегося на город в ночь на 14 июня. Спустя почти сутки были спасены кабан и крокодил, которых завалило землей. Сейчас их жизни ничего не угрожает, они помещены в вольеры, сообщают представители 
15 июня 2015, 05:08
В Самаре из-за непогоды парализовано движение трамваев

В Самаре из-за непогоды парализовано движение трамваев

В областной столице уже несколько часов наблюдается шквалистый ветер. Последствия непогоды уже успели ощутить на себе рядовые граждане. В городе встал электротранспорт. Упавшие на провода деревья повредили контактную сеть, вследствие чего на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии встали трамваи, 

29 августа 2014, 06:06
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