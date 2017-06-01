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Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района
Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.
По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для …
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30 мая 2017, 10:50
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В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза
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27 мая 2017, 01:55
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В Сызрани на пляже утонула женщина
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27 мая 2017, 01:22
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Сызрань вымирает?
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25 мая 2017, 11:43
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6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега
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7 января 2017, 02:56
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На Самарскую область надвигается ледяной дождь
Сегодня, 12 ноября, и завтра, информирует Росавтодор, в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской областях ожидается сильный мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Прогнозируются гололедные явления на автодорогах указанных …
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12 ноября 2016, 02:25
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В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей
Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось …
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2 мая 2016, 09:42
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На севере Китая 6 человек убило градом, еще 43 тысячи пострадали
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2 августа 2015, 07:57
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На Украине прошел торнадо
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29 июня 2015, 05:52
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В Воронеже в результате сильного ливня затоплено 53 дома
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26 июня 2015, 02:27
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Крокодил и кабан спаслись после наводнения в Тбилиси
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15 июня 2015, 05:08
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В Самаре из-за непогоды парализовано движение трамваев
В областной столице уже несколько часов наблюдается шквалистый ветер. Последствия непогоды уже успели ощутить на себе рядовые граждане. В городе встал электротранспорт. Упавшие на провода деревья повредили контактную сеть, вследствие чего на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии встали трамваи, …
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29 августа 2014, 06:06